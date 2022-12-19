القوى العاملة: ختام برنامج تدريبي على مهنة التفصيل والحياكة للفتيات بمطروح

اختتمت مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح، البرنامج التدريبي على مهنة التفصيل والحياكة لـ29 متدربة بمركز التدريب المهني، والتقييم النهائى للمتدربات، وتسليم شهادات للخريجات،وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتفعيل منظومة التدريب المهنى ورفع كفاءتها داخل المحافظات لتقديم افضل البرامج للشباب من الجنسين لتأهيلهم لسوق العمل.

وقال عاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح، فى تقريره الذي تلقته الوزارة اليوم الإثنين، إنه تم الانتهاء من الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة للفترتين الصباحية والمسائية لـ ٢٩ متدربة ، كما تم تسليم شهادات إتمام الدورة،مشيداً بجودة المنتجات التى قامت المتدربات بتصنيعها خلال فترة التدريب،ومؤكداً على أن المديرية تواصل تنفيذ خطة "الوزارة" بشأن التدريب المهني لتأهيل وإعداد الشباب لسوق العمل ،داعياً الشباب الى التوجه الى المديرية للإستفادة من تلك الدورات المجانية.

وكانت قد أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، بدء تلقي طلبات راغبي الالتحاق بدورة تدريبية مجانا على مهن التفصيل والحياكة وصيانة المحمول والتبريد والتكييف بمركز التدريب المهني بمدينة المستقبل وعنوانه خلف سوق الجملة ـ بجوار المعهد الديني.

وأوضح حسام طلبة مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية في تقريره الذي تلقته الوزارة، أنه تم فتح باب القبول على البرامج التدريبية المجانية للشباب من الجنسين من سن ١٨ لـ٤٥ سنة على ٣ مهن يحتاجها سوق العمل وعلى الراغبين التقدم من خلال اللينك التالي:

https://bit.ly/3W8jXWq

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للراغبين في الحصول على فرص التدريب من خلال التوجه إلى مقر مركز التدريب المهني، أو الدخول على رابط جروب الواتس أب الخاص بمركز التدريب

https://chat.whatsapp.com/CrXXr0fqZBf52dXsmOJJUv، كما يمكن التقديم من خلال إدارة التدريب المهني بديوان المديرية.