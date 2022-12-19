لأول مرة.. مصر تستضيف اجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث

تستضيف مصر ممثلة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لأول مرة الاجتماع الـ 47 لمجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية خلال يومي 19- 20/ 12 / 2022، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور رؤساء وممثلي الأجهزة الإحصائية على مستوى العالم العربي.

ويهدف الاجتماع إلى استعراض الأنشطة التي نفذها المعهد خلال عام 2022، ومنها الدورات التدريبية، الدراسات، والاستشارات الفنية التي قدمها المعهد لمختلف الأجهزة الإحصائية العربية في مجال العمل الإحصائي، وكذا مناقشة خطة عمل المعهد والميزانية الخاصة بتنفيذها خلال العام المالي 2023 - 2024.

جدير بالذكر أن المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية يلعب دوراً كبيراً في تطوير وبناء قدرات العاملين بالأجهزة الإحصاء العربية من خلال تلبية احتياجاتها من التدريب والاستشارات الفنية في مجال المنهجيات والمفاهيم والوسائل لإدارة العمل الإحصائي الرسمي، تطوير وتنفيذ برامج للبحوث والدراسات الإحصائية ذات الصلة باهتمامات الأجهزة الإحصائية وبما يخدم احتياجاتها، وكذا المساهمة في رفع الوعي بالعمل الإحصائي عبر المشاركة في مختلف الندوات والمؤتمرات التي يتم عقدها على الصعيد الإقليمي والدولي.

وفى سياق التدريب، كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد استقبل مسؤولو الجهاز المناظر في ليبيا للاستفادة من تجربة التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت “تعداد مصر 2017”، خلال الفترة من 10 ديسمبر إلى 17 ديمسبر 2022 بالمقر، فى إطار الدور المنوط به جهاز الإحصاء محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وتهدف الزيارة إلى الاطلاع والاستفادة من تجربة تعداد مصر 2017، والذى يعد أول تعداد إلكترونى مصرى، ورابع أكبر مشروع تكنولوجيا معلومات على مستوى العالم، كما تعد مصر بتلك التجربة ثانى دولة عربية بعد الأردن فى إجراء التعداد السكانى إلكترونيًا، باستخدام التابلت فى جمع البيانات مما أدى إلى دقة وسرعة استخراج النتائج.