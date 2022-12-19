وزير التجارة: ارتفاع الصادرات إلى لبنان بنسبة 18%

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع الدكتورعباس الحاج حسن، وزير الزراعة اللبناني، استعرضت سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك وإمكانيات الاستفادة من المقومات الكبيرة للبلدين في إقامة شراكات استثمارية تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري واللبناني على حدٍ سواء.

حضر اللقاء على الحلبي، السفير اللبناني بالقاهرة، ووجيه عموري وأحمد صمد مستشارا وزير الزراعة اللبناني.

وقال وزير التجارة، إن مصر ولبنان ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، لافتًا إلى أن التواصل الدائم بين مجتمعي الأعمال بالبلدين ساهم في إقامة مشروعات تعاون مشتركة في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار إلى حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للاستثمارات اللبنانية في مصر، وإقامة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين اللبنانيين، لا سيما في مجال التصنيع الزراعي للإنتاج للسوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، منوهًا بأن جلسة المباحثات أكدت توافق الرؤى بين الحكومتين المصرية واللبنانية، لتسهيل نفاذ المنتجات الزراعية بين البلدين، وبما يُسهم في زيادة معدلات التجارة البينية.

وأوضح أن التبادل التجاري بين البلدين شهد ارتفاعًا بنسبة 33% خلال عام 2021، حيث بلغ 502 مليون دولار مقارنة بنحو 378 مليون دولار خلال عام 2020، مشيرًا إلى أن الصادرات إلى لبنان ارتفعت بنسبة 18%، حيث سجلت 329 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 280 مليون دولار خلال عام 2020.

من جهته، أشار الدكتور عباس الحاج حسن، إلى أن لبنان يقدر توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسهيل نفاذ الصادرات اللبنانية للسوق المصرية، لافتًا إلى التزام دولة لبنان بمختلف الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة المصرية الهادفة إلى تيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين.

ولفت إلى الدور المحوري لمصر، باعتبارها ركيزة لاستقرار المنطقة العربية وداعمًا رئيسيًا لتعزيز العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتعميق العلاقات المصرية اللبنانية والنهوض بها إلى آفاق أرحب تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.