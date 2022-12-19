الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الأسمدة الأزوتية اليوم الإثنين

الأسمدة الأزوتية
الأسمدة الأزوتية

شهدت أسعار الأسمدة ارتفاعًا فى السوق المحلية، اليوم الإثنين.

وجاءت الأسعار كالتالي:

–  سجلت أسعار اليوريا اليوم 8200 جنيه للطن بدلًا من 7900 جنيه للطن.

–  سجلت سعر النترات عند 8000 جنيه للطن بدلًا من 7800 جنيه للطن.

– سجل سعر طن الفوسفات الناعم 12.5% 2500 جنيه للطن بدلًا من 2225 جنيهًا للطن. 

– سجلت أسعار الفوسفات الخشن 12.5% لـ3500 جنيه للطن و3275 جنيهًا للطن.

وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن تحقيق صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة لمعدل نمو بلغت نسبته نحو 31% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وحسب التقرير، ارتفعت قيمة الصادرات من ٤.٩ مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر ٢٠٢١ إلى ٦.٥ مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الحالى.

وأشار التقرير إلى تحقيق معظم بنود صادرات الصناعات الكيماوية زيادة واضحة خلال الفترة من يناير- سبتمبر ٢٠٢٢، حيث شهدت صادرات الأسمدة معدل نمو بلغت نسبته ٥٨٪، حيث زادت الصادرات من ١.٥ مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر ٢٠٢١ إلى ٢.٤ مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الحالي.

وكان تقرير المجلس قد كشف عن التحسن فى أداء الصادرات غير البترولية "موزعة على القطاعات المختلفة"، ما قيمته ٢٤٫٣ مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الماضى ٢٠٢١، إلى ما قيمته أكثر من ٢٧٫٥ مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الحالى ٢٠٢٢، بنسبة نمو بلغت نحو ١٣٪.

السوق المحلية الطن للفوسفات لليوريا والنترات استقرار متواص أسعار الأسمدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث هام فى بداية العام

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

سعر الذهب اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022.. عيار 24 بـ2034 جنيهًا

أسعار الفضة اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022

الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يبدأ انتخاباته لاختيار قيادات جديدة

«رويترز»: نجاح كبير لقطر في تنظيم كأس العالم 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

د. منى حلمى

لا تدعو الفن "ملطشة" للمزاج الإخوانى السلفى

بسنت حسن

«ريمينى».. ملحمة إنسانية متكاملة تتوج عروض البانوراما الأوروبية

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

لواء.حمدى البطران

مكتباتنا العامة

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو