أسعار الأسمدة الأزوتية اليوم الإثنين

شهدت أسعار الأسمدة ارتفاعًا فى السوق المحلية، اليوم الإثنين.

وجاءت الأسعار كالتالي:

– سجلت أسعار اليوريا اليوم 8200 جنيه للطن بدلًا من 7900 جنيه للطن.

– سجلت سعر النترات عند 8000 جنيه للطن بدلًا من 7800 جنيه للطن.

– سجل سعر طن الفوسفات الناعم 12.5% 2500 جنيه للطن بدلًا من 2225 جنيهًا للطن.

– سجلت أسعار الفوسفات الخشن 12.5% لـ3500 جنيه للطن و3275 جنيهًا للطن.

وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن تحقيق صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة لمعدل نمو بلغت نسبته نحو 31% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وحسب التقرير، ارتفعت قيمة الصادرات من ٤.٩ مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر ٢٠٢١ إلى ٦.٥ مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الحالى.

وأشار التقرير إلى تحقيق معظم بنود صادرات الصناعات الكيماوية زيادة واضحة خلال الفترة من يناير- سبتمبر ٢٠٢٢، حيث شهدت صادرات الأسمدة معدل نمو بلغت نسبته ٥٨٪، حيث زادت الصادرات من ١.٥ مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر ٢٠٢١ إلى ٢.٤ مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الحالي.

وكان تقرير المجلس قد كشف عن التحسن فى أداء الصادرات غير البترولية "موزعة على القطاعات المختلفة"، ما قيمته ٢٤٫٣ مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الماضى ٢٠٢١، إلى ما قيمته أكثر من ٢٧٫٥ مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الحالى ٢٠٢٢، بنسبة نمو بلغت نحو ١٣٪.