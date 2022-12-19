تقرير: مشروع المجمع الشمسي في مصر يخلق المئات من فرص العمل

قالت مجلة "كونستركشن ريفيو أونلاين" الدولية المعنية بالإنشاءات، إن مشروع خط إنتاج المجمع الشمسي الحراري في مصر؛ يعزز استخدام الطاقة المتجددة ويخلق المئات من فرص العمل في مجموعة متنوعة من قطاعات الأعمال.

وأشار التقرير، إلى أن المشروع هو الأول من نوعه لبناء أول منشأة من نوعها لتصنيع المجمعات الحرارية الشمسية في مصر والشرق الأوسط، بتمويل شركة “كرييتف باور سولوشنز آيه جي” العالمية.

ويهدف المشروع إلى استخدام تكنولوجيا تصنيع المجمعات الحرارية عن طريق الطاقة الشمسية في جميع أنحاء مصر، من خلال إنتاج ضخم للتكنولوجيا الخضراء المتطورة الطاقة الشمسية الحرارية والتي من شأنها أن تخلق وظائف جديدة في مختلف القطاعات والكيانات التي تدعم الاقتصاد المصري.

وذكر التقرير، أن الحكومة تقوم بإنشاء خط إنتاج للمجمعات الحرارية الشمسية في مصر باستثمار 5.4 مليون يورو.

وحصل المشروع، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على 2.7 مليون يورو من التمويل من بنك التنمية الألماني من خلال تسهيل الاستثمار من أجل التوظيف، وفقًا لما ذكره ماجد طوقان ، الرئيس التنفيذي لـ CPS.

وقال "طوقان": إن "شركة أبسوليكون ستساهم بمليون يورو، ونحن نتفاوض مع بنك مصر لاقتراض الأموال المتبقية. سيشهد الربع الأول من عام 2023 بداية البناء، بينما سيشهد الربع الأول من عام 2024 بداية الإنتاج ".

وذكر أن المصنع سيقام على قطعة أرض مساحتها 2500 متر مربع في مدينة السادات، وسيعزز استخدام الطاقة المتجددة مع توفير فرص العمل في مجموعة متنوعة من قطاعات الأعمال.

تقدم "أبسوليكون" التي تتخذ من السويد مقراً لها الدعم التسويقي والتقني والتطوير والتدريب الفني لخط إنتاج مجمعات الطاقة الشمسية الحرارية. وبحسب طوقان ، من المخطط أن يوفر المصنع 91 وظيفة مباشرة، بالإضافة إلى ذلك ، سيتم توفير 264 فرصة عمل غير مباشرة، مع توفير 70٪ من المكونات من موردين محليين.

وقال رؤوف خلف، العضو المنتدب للاستثمار من أجل التوظيف في IFE:"نحن ملتزمون بالعمل معًا لتحسين ابتكار تكنولوجيا المناخ، من أجل تسهيل الطريق نحو طاقة نظيفة وخضراء. نظرًا لأن أكثر من 50٪ من الطلب العالمي يتم تلبيته عن طريق الطاقة الحرارية ، والتي تولد 40٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون".

أعلنت “أبسوليكون” مؤخرًا، أن أحد عملاء CPS قد وقع عقدًا طويل الأجل لتحسين أداء محطة طاقة حرارية بقدرة 600 ميجاوات (ميجاوات كهربائية).

وجاء في بيان للشركة أن "خط الإنتاج الذي تم تشييده حديثًا سيبني مبدئيًا مجمعات الطاقة الشمسية لتركيب 14000 متر مربع في محطة الطاقة أي ما يعادل نظام حراري 7 ميجاوات".