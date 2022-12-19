الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الأوكرانى يسقط 9 مسيرات أطلقتها القوات الروسية فى كييف

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

 هزت انفجارات قوية العاصمة الأوكرانية "كييف"، حيث أعلن الجيش الأوكراني إسقاط 9 مسيّرات أطلقتها القوات الروسية في أجواء كييف صباح اليوم الاثنين.

وأعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف إسقاط 9 طائرات مسيرة إيرانية الصنع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أثناء تحليقها في المجال الجوي لكييف، وذلك في أحدث هجوم تشنّه روسيا على المنطقة.

وأفاد شهود بسماع دوي عدة انفجارات في المدينة وفي المنطقة المحيطة بالعاصمة.

وقالت الإدارة على تطبيق‭ ‬تيليغرام، إن روسيا هاجمت العاصمة بعدد كبير من المسيرات من طراز شاهد، في إشارة إلى المسيّرات الإيرانية الصنع.

بريطانيا تعتزم الإعلان عن تزويد أوكرانيا بذخائر جديدة لسلاح المدفعية

ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الإعلان عن تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من ذخائر المدفعية، وذلك خلال لقاء في لاتفيا يجمع قادة دول شمال أوروبا والبلطيق إضافة الى هولندا.

ويصل سوناك إلى ريجا عاصمة لاتفيا لحضور اجتماع الدول الأعضاء في تحالف "قوة الاستطلاع المشتركة" (جيف) الذي تقوده بريطانيا، حيث ستتم مناقشة الأزمة الأوكرانية.

وحسب بيان عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، فإن سوناك سيدعو قادة دول ذلك التحالف إلى الإبقاء على مستويات عام 2022 من الدعم لأوكرانيا أو زيادتها عام 2023.

وأضاف البيان أن سوناك سيعلن أيضا أن بلاده ستزود أوكرانيا بـ "مئات الآلاف من قذائف المدفعية العام المقبل بموجب عقد بقيمة 250 مليون جنيه استرليني (304 ملايين دولار) وبما يضمن التدفق المستمر للذخائر الأساسية لسلاح المدفعية إلى أوكرانيا طوال عام 2023".

وأشار البيان إلى أن بريطانيا كانت أول من "قدم مساعدات دفاعية لأوكرانيا بما في ذلك إرسال أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، ومؤخرا 125 مضاد للطائرات".

وأضاف "قدمنا أيضا أكثر من 100 ألف طلقة ذخيرة منذ فبراير، حيث ارتبطت عمليات التسليم مباشرة بالعمليات الناجحة لاستعادة الأراضي في أوكرانيا".

وكان سوناك زار كييف الشهر الماضي حيث تعهد بتقديم المزيد من الدعم لها.

 

انفجارات قوية الجيش الأوكراني إسقاط 9 مسي رات القوات الروسية كييف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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