الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صافرات الإنذار تدوى فى عدة مناطق أوكرانية تحسبا لهجوم جوى

أوكرانيا
أوكرانيا

دوت صافرات الإنذار في مقاطعات ميكولايف وزابوروجيا ودنيبرو جنوبي أوكرانيا، تحسبًا لهجوم جوي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الإثنين.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الأحد، إن حماية الحدود تمثل أولوية لبلاده، مضيفًا أن أوكرانيا مستعدة لكافة السيناريوهات الممكنة مع روسيا وبيلاروس.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، إن وحداتها العاملة على محور دونيتسك واصلت عملياتها الهجومية وسيطرت على قرية ياكوفليفكا الواقعة في أراضي دونيتسك.

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