الإثنين 19 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

العاصمة الإدارية تعلن موعد انتقال الحكومة

المهندس خالد عباس
المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية

كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، موعد انتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الجديدة، مؤكدًا أن الانتقال يكون تدريجيًا. 

وقال "عباس"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، إن الحكومة ستنتقل قريبا للغاية خلال أيام، تحديدا في مطلع الشهر المقبل سيبدأ الانتقال تدريجيا، وهذا في حد ذاته بأن العاصمة مشروع ناجح للغاية.

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، تفاصيل المدينة الترفيهية ومصدر تمويلها، قائلا إن فكرة المدينة الترفيهية تخص أحد المطورين الذي يعمل بالعاصمة الإدارية وأطلق مشروعه الذي يعد مشروع تجاري ترفيهي.

وأضاف أن المشروع الترفيهي يخص مطور بالقطاع الخاص، ومثله مثل أي مشروع سكني أو تجاري إذ أن بعض المطورين يدخلوا في شراكات أو يشترون أرض لإقامة مشروعاتهم.

ولفت إلى أن أي مشروع تشارك أو تدرس الشركة في المشاركة به تستعين بمكاتب متخصصة في إجراء الدراسات والاستعانة بالخبراء لاستطلاع رأيها ثم تتخذ القرار، إذ يوجد مشروعات بعد إجراء الدراسات عليها نجد بأنها ليست لها عائد أو جدوى وبالتالي لا نشارك بها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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