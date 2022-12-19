الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«نيويورك بوست»: بايدن يهين أمة بأكملها

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أدلى بتصريح مهين للأيرلنديين خلال خطاب ألقاه في مسقط رأسه بولاية ديلاوير الأمريكية.

وقال بايدن في اجتماع حول مزايا قدامى المحاربين: "قد أكون أيرلنديا، ولكنني لست غبيا. لقد تزوجت من ابنة دومينيك جياكوبا، لذا لدي القليل من الإيطالية".

وبايدن هنا خلط بين جد، وأب زوجته، لأن دومينيك جياكوبا هو جدها، واسم والدها دونالد جاكوبس.

واستمع الجمهور من محاربين قدامى في الجيش ومسؤولين فيدراليين، إلى تصريحات الرئيس بـ"صمت حائر".

وأثارت كلماته انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبرت الصحفية ماري مارغريت أولوهان تصريحات بايدن "جريمة كراهية".

وقال جيري دنليفي، مراسل صحيفة "واشنطن إكزامينر"، "مجرد صور نمطية معتادة معادية للإيرلنديين في المدرسة القديمة".

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