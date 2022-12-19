الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هزة أرضية تضرب جنوب تركيا

هزة أرضية
هزة أرضية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ولاية هطاي جنوبي تركيا، وشعر بها سكان عدد من المناطق السورية.

وأفادت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد)، في بيان يوم الأحد، بأن الزلزال وقع الساعة 21:13 بالتوقيت المحلي (18:13 بتوقيت جرينتش).

وأضاف البيان أن عمق الزلزال بلغ 11.67 كم.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع خسائر جراء الزلزال، الذي شعر به كذلك سكان عدد من المحافظات السورية.

يُذكر أن تركيا تقع على العديد من خطوط التصدّع، وتتأثر بالزلازل على نحو متكرّر، ففي عام 1999 ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة شرقي البلاد، مما أسفر عن مصرع أكثر من 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.

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وائل لطفي

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