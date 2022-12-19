الإثنين 19 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الأحرار الإشنراكيين: الحوار الوطنى رسالة من الرئيس للتكاتف فى مواجهة التحديات

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال طارق درويش رئيس حزب الأحرار الإشنراكيين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث برسالة في غاية الأهمية للمجتمع المصري، تتمثل في أن كل الكيانات السياسية وكل القوى المطروحة على الأرض لابد أن توحد الرؤى والأهداف حتى تستطيع التصدي للتحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري على كافة المستويات.

 

وأضاف درويش خلال لقاءه ببرنامج حديث الأخبار المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى المثال الرائع في ضرورة أن تكون لغة الحوار هي اللغة المكملة لمسيرة المجتمع للوصول به إلى بر الأمان بعد المعاناة الشديدة في أعقاب أحداث يناير المشؤوم .

 

وأوضح رئيس حزب الأحرار الإشتراكيين، أنه يوجد الكثير من الصعوبات والعراقيل، مشددا على ضرورة إعادة صياغة الأمور مرة أخرى، كما يجب للقوى السياسية أن تجتمع على هدف واحد وتسير في مسار واحد، وموحد ومتكامل  لوضع خطط واستراتيجيات عريضة الفكر تقوم على أسس علمية وخطط مدروسة للخروج من أزمات المجتمع، من خلال الثلاثة محاور الموجودة ضمن الحوار الوطني. 

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