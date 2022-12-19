الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

والد أشرف حكيمى: ابنى حزين بسبب ظلم الحكام للمغرب

أشرف حكيمى ووالدته
أشرف حكيمى ووالدته

أعرب حسان حكيمي، والد نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي، عن سعادته بوصول المنتخب المغربي إلى المربع الذهبي وحصوله على المركز الرابع ببطولة كأس العالم 2022، قائلًا: إن المنتخب المغربي شرفنا وشرف المغرب العربي".

وأضاف والد أشرف حكيمي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن أشرف حاليًا حزين على المباراة، وعلى حكام مباراة المغرب وفرنسا، لافتاً إلى أنه كان يوجد للمنتخب المغربي ضربتين جزاء بشهادة جميع آل كرة القدم بالعالم، معقبًا: "لقد ظلمونا وظلموا المغرب".

وأوضح والد أشرف حكيمي، أنه على الرغم مما حققه المنتخب المغربي، وكونهم فوق المستوى الرائع، إلا أن ابني حزين بعد الهزيمة أمام كرواتيا، حيث كان يتمنى الوصول إلى مباراة النهائي والفوز بكأس العالم، معقبًا: "حرام". 

وعن علاقة أشرف حكيمي بواليده، أكد والده أنه شديد التعلق بهم، لافتاً إلى أنهم أسرة محافظة على الدين، ويقبلون على الدعاء بشكل دائم، معقبًا: "كنا دائماً ندعي في صلواتنا لابني ولجميع لاعبي المنتخب المغربي، وهذا نصر من الله سبحانه وتعالى".

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