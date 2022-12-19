الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«دير شبيجل»: مشاكل الجيش الألمانى قد تعرقل عمليات الناتو

الجيش الألمانى
الجيش الألمانى

ذكرت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية الأسبوعية، الأحد، إن "مشاكل المعدات العسكرية، والجيش الألماني، والمشكلات الفنية قد تعيق وفاء البلاد بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي، وبالتالي قد تعرقل عملياته المقبلة".
وتواجه المركبات المدرعة من طراز "بوما" التابعة للجيش الألماني مشاكل فنية خلال التدريبات العسكرية الأخيرة، ما ترك 18 منها غير صالحة للعمل حاليًا، وفقًا للتقرير الإعلامي.
وتم التخطيط لنشر هذه المركبات المدرعة التابعة لفرقة الدبابات العاشرة في قوة المهام المشتركة عالية الاستعداد للناتو (VJTF) الشهر المقبل.
وفي تغريدة عبر توتير، أقر رئيس أركان الدفاع الألماني الجنرال إيبرهارد زورن، الأحد، بمشاكل المعدات العسكرية، إلا أنه وعد بأن يتخذ الجيش الإجراءات الضرورية للوفاء بالتزاماته تجاه الناتو.
وأضاف زورن: "نبذل قصارى جهدنا لضمان أن تكون مركبات بوما المدرعة جاهزة للعمل مرة أخرى".
وأردف أن الجيش الألماني على اتصال بمتخصصي صناعة الدفاع بشأن هذه المسألة.
وشدد على أن "بلاده ستفي بالتزاماتها تجاه الناتو اعتبارًا من 1 يناير 2023".
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، تعمل القوات المسلحة الألمانية على خطة بديلة لنشر مركبات مشاة قتالية قديمة من طراز Marder في قوة الرد السريع التابعة للناتو العام المقبل.

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