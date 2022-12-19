صابر سليمان: تعديل شرط وجود وديعة فى البنك من شروط استيراد السيارات

أوضح الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة لشؤن المصريين بالخارج، مدى استجابة مجلس الوزراء إلى تعديل شروط قانون إستيراد سيارات المصريين بالخارج، قائلًا:"إن بداية طرح القانون وقرار تنفيذه كان استجابة لطلبات المصريين بالخارج".



وأضاف سليمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، أن التعديلات والتيسيرات التي تمت هي استجابة لطلبات المصريين بالخارج، لافتاً إلى أنه ضمن الآليات التي يتم تنفيذها هي أن وزيرة الهجرة في تواصل مستمر مع المصريين في الخارج، وتم رصد عدد من الطلبات كان أهمها التي تم مناقشتها، حيث يوجد لجنة منعقدة بشكل دائم مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء وكل الوزارات المعنية، يتم من خلالها مناقشة كافة المشاكل ووضع الحلول لها.



وأوضح أن التصديق على الوثائق المطلوبة كانت تمثل مشكلة لدى بعض الدول، لأن التصديق على الحسابات البنكية في بعض الدول، لابد أن يتم في الغرفة التجارية بدولة مثل الكويت على سبيل المثال، ثم التصديق عليه من الخارجية الكويتية، حتى يتم التصديق عليه من البعثة الدبلوماسية، وبالتالي كان يستغرق وقتاً وتكلفة ومعاناة كبيرة من المصريين، وبالتالي تم إلغاء التصديق على الوثائق، لحين نزول السيارة نفسها في التخليص الجمركي، حيث يتم تقديم الوثائق.



وأشار إلى أن تعديل شرط وجود وديعة في البنك من شروط استيراد السيارات للتسهيل على المواطنين.