عميد بجامعة القاهرة التكنولوجية: الجامعات التكنولوجية تعمل ببرامج جديدة تخدم سوق العمل

أوضح الدكتور طارق عبدالملاك، عميد كلية التجارة والصناعة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أهمية استراتيجية الدولة للنهوض بالتعليم الفني والتوسع في المدارس والمعاهد التكنولوجية، قائلًا: "إنه تحقيقًا للمادة 20 من الدستور، والمادة 3 من قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، تلتزم الدولة بالتعليم الفني والتكنولوجي طبقًا للمعايير الدولية".

وأضاف عبدالملاك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن هذه الاستراتيجية تحتاج إلى مشوار طويل يتضمن التدريب والشراكة الدولية، لافتاً إلى أن الدولة المصرية بدأت بإنشاء الجامعات التكنولوجية من خلال برامج جديدة تخدم سوق العمل.

وأوضح أن البرامج الدراسية التي يتم تنفيذها، لا تتم من خلال مراجع علمية فقط، وإنما من خلال الشريك الصناعي، مثل البترول، الأطراف الصناعية، الطاقة الجديد والمتجددة، ليتم الحصول منها على المعايير الدولية والمحلية، وغالبا ما يتم اشتراكهم في تدريس المواد.

وأشار إلى أنه لا يتم الاستعانة فقط بالأساتذة الأكاديميين، وإنما أيضًا يتم العمل مع الصناعة يدًا بيد للوصول إلى مستوى الخريج الذي يحتاجه سوق العمل.