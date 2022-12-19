«شكرا أشرف ذكى».. روجينا تحتفل بجائزتها من حفل دير جيست

احتفلت الفنانة روجينا بجائزتها من حفل دير جيست، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت الفنانة روجينا مجموعة من الصور الجديدة لها في أحدث ظهور لها من حفل دير جيست وهي ممسكة الجائزة وعلقت على هذه الصور قائلةً: “الحمد والشكر لله جائزة دير جيست 2022 على دوري في مسلسل انحراف.. كل الشكر والتقدير لفريق العمل أمام الكاميرا وخلفها كل الشكر لزملائي الغالين وأستاذتي الكبار.. كل الشكر والتقدير لشركة الإنتاج”.

وأضافت روجينا: “شكرا المؤلف مصطفى شهيب.. شكرا المخرج الرائع المتميز رءوف عبد العزيز.. شكرا أشرف ذكي على كل حاجة.. اهدي هذا التكريم لاغلى مافي حياتي بناتي وأمي وزوجي”.