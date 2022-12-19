سوسن العوضى تكشف حقيقة تأثير التغيرات المناخية على التنوع البيولوجى (فيديو)

أوضحت الدكتورة سوسن العوضي، خبيرة التغيرات المناخية، تعريف التنوع البيولوجي، و تأثير التغيرات المناخية على التنوع البيولوجي، قائلًة: "إن التنوع البيولوجي هو التوازن البيئي مهما كانت نوعية البيئة؛ برية، بحرية، صحراوية".

وأضافت "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن التنوع البيولوجي يتمثل في التوازن في الموارد والكائنات الحية، بحيث لا يكون هناك أي نوع من أنواع الفقد في هذه البيئة سواء كان بسبب طبيعي أو بسبب بشري.

وأوضحت أن التغيرات المناخية هي من أشهر العوامل التاريخية على مدى السنوات الطويلة التي أثرت على التنوع البيولوجي، لافتة إلى أن التغيرات المناخية تسببت في انقراض الكثير من الكائنات الحية، سواء كانت النباتات أو الحيوانات أو غيرها من الكائنات,

وأشارت إلى أن من بين أشهر هذه الحالات، هي انقراض الديناصور منذ آلاف السنوات؛ بسبب أكبر حادث تغير مناخي حصل وهو العصر الجليدي، والذي حدث بشكل طبيعي.

وأكدت أننا نشهد حقبة جديدة من التغيرات المناخية، التي بدأت في القرن الـ19؛ بسبب الثورة الصناعية والتي كانت بسبب التدخلات البشرية.