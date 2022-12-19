نيمار يهنئ ميسى بعد تتويجه بمونديال قطر 2022

أصبح ليونيل ميسي بطل العالم في المحاولة الخامسة والأخيرة له، وذلك عقب نجاح المنتخب الأرجنتيني في الفوز على فرنسا بضربات الترجيح في واحدة من أمتع المباريات في تاريخ البطولة.

واحتفل ميسي مع زملائه بالفوز الذي طال انتظاره، فيما حرص البرازيلي نيمار، زميله في باريس سان جيرمان الفرنسي على تهنئته بالفوز باللقب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب نيمار عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تهانينا أخي".

وأشار روماريو، والذي توج بلقب البطولة مع البرازيل عام 1994 ولقب أفضل لاعب في نفس النسخة، إلى الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا، حيث هذه أول بطولة كأس عالم تقام منذ وفاته في نوفمبر عام 2020.

وقال روماريو عبر "تويتر" : "أنا متأكد أن صديقي مارادونا سعيد لرؤية هذا الانتصار وكذلك مواطنيه، تهانينا للأرجنتين".

وأضاف: "الأرجنتين كانت أفضل على أرض الملعب وميسي فاز باللقب الذي كان يفتقده اليوم، لقب بطل العالم لبلاده".

وقال الإيطالي أندريا بيرلو الفائز باللقب عام 2006: "نهائي عظيم تهانينا لميسي والأرجنتين".