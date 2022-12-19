خبير طاقة متجددة يوضح جهود الدولة نحو تشجيع استخدام الطاقة النظيفة

أوضح الدكتور سامح نعمان، خبير الطاقة المتجددة، جهود الدولة نحو تشجيع استخدام الطاقة النظيفة، قائلًا:"إن الغاز الطبيعي وصل إلى 13.5 مليون وحدة سواء كانت مصانع أو منازل أو مخابز".

وأضاف نعمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، أن مصر كانت تستهلك تقريبًا حوالي مليون اسطوانة بوتوجاز يوميًا، أي حوالي 650 مليون إسطوانة في السنة، لافتًا إلى أنه عندما تم توصيل الغاز الطبيعي إلى الوحدات المستهلكة لها، تم توفير ما يقرب من 234 مليون أسطوانة.

وأوضح أن مصر تتحمل على كل إسطوانة ما لا يقل عن 100 جنيه، حيث تكلف الدولة ما يقرب من 180 أو 185 جنيه، ويتم بيعها بـ 75 جنيه، لافتاً إلى أن هذا التوفير يأتي بعائد ودخل إضافي إلى المواطن المصري.

وأشار إلى أن الدولة المصرية حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ عام 2018م، لافتاً إلى أنه في 2015، 2016 كان يتم استيراد بـ 2.2 مليار دولار سنويًا غاز طبيعي، و2016، 2017 كانت الدولة المصرية تستورد بـ 2 مليار دولار، و2018، 2019 كان يتم الاستيراد بـ مليار ونصف.