هل تأثرت قيمة الدعم الموجه للأسر الفقيرة فى إطار المرحلة الأولى من البرنامج؟

عرضت فضائية extra news تقريرا عبارة عن سؤال وجواب، يجيب عن سؤال: "هل تأثرت قيمة الدعم الموجه للأسر الفقيرة في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الإقتصادي؟".

وأوضح التقرير الإجابة والتي تمثلت في أنه في إطار تنفيذ المرحلة الأولى، فإن قيمة الدعم زادت كالتالي، حيث ارتفعت قيمة الدعم الموجه للسلع التموينية، وتمت إعادة توجيه الدعم لمستحقيه.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة تبنت أول برنامج مشروط للدعم النقدي، وهو برنامج "تكافل وكرامة" الذي يستهدف تقديم الدعم النقدي "غير المشروط" إلى كبار السن والأشخاص الذين يعانون من الإعاقة التي تمنعهم من العمل.

وأكد أن الدولة المصرية استهدفت تحسين مستويات معيشة المصريين، وركزت على توفير حياة كريمة لجميع المصريين من خلال تنفيذ برنامج "حياة كريمة".

وبين التقرير أن الدولة المصرية أطلقت مبادرة "سكن كريم" عام 2018 في خمس محافظات هي الأكثر فقرًا بين المحافظات.

كما كشف التقرير أن الدولة المصرية طبقت عام 2019م "مشروع حياة كريمة"، والذي يقدم حلولًا عاجلة ومتكاملة لتحسين جودة حياة المواطنين في الريف المصري.