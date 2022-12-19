محافظ الغربية يجرى جولة مسائية لمراقبة الأسواق بطنطا (صور)

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الأحد، جولة مفاجئة لمتابعة الأسعار بعدد من الأسواق داخل مدينة طنطا، ومدى توافر السلع والتزام التجار بإعلان الأسعار للمواطنين، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء واللواء وزير التنمية المحلية.

ووجه محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال تنفيذ حملات مستمرة على مدار اليوم في الأسواق ومنافذ بيع السلع للجملة والتجزئة، للتأكد من توافر السلع وعدم المغالاة بالأسعار، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار واظهاها للجمهور بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتكرين.

وخلال الجولة وجه المحافظ بتكثيف حملات الرقابة من مديريات الصحة، التموين، الطب البيطري ومباحث التموين، للمتابعة اليومية والتأكد من صلاحية وتوافر السلع مع تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم الاجتماع مع أصحاب السلاسل التجارية بالمحافظ، وأكد "رحمي" بأنه لا تهاون في عمليات مراقبة الأسعار وضبط الأسواق والتأكيد على توافر السلع الغذائية بكافة المنافذ، بالإضافة إلى بذل كافة الجهود الممكنة لتذليل كافة التحديات أمام إقامة شوادر لبيع السلع المدعمة بأسعار أقل من السوق لمواجهة محتكري السلع.

وعلي صعيد منفصل، كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، البطل حامد خلاف ابن قرية ميت حبيش، وذلك لحصوله على المركز الأول في بطولة العالم للقوة البدنية المقامة في ولاية أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن بعثة المنتخب المصري للقوة البدنية برئاسة اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة البدنية، حيث حصل خلاف على الميدالية الذهبية وأول العالم في الديد لفت والبرونزية وثالث العالم في القوة البدنية، وهو ما يعد أول إنجاز تاريخي في محافظة الغربية في لعبه من أصعب الرياضات علي العالم.

وقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية التهنئة للبطل حامد خلاف، وذلك بحضور يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن محافظة الغربية تقدم كل الدعم لأبطال الرياضة المصرية الذين يحققون أفضل النتائج ويفوزون في مختلف البطولات الرياضية التي يشاركون بها في جميع المحافل الدولية.

محافظ الغربية في جولة مسائية لمراقبة الأسواق

محافظ الغربية في جولة مسائية لمراقبة الأسواق

محافظ الغربية في جولة مسائية لمراقبة الأسواق