أيمن الكاشف: الجمهور يعشق المعلق الرياضى «أبو دم خفيف»

كشف المعلق الرياضي أيمن الكاشف عن عدد من كواليس حياته المهنية خلال مسيرته المهنية.

وقال أيمن الكاشف خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الأحد، إن مهنة التعليق الرياضي تحتاج إلى وقت طويل لترك بصمة صوتية مع الجمهور.

وأضاف أن المعلق الرياضي مصل المشاهد ولكنه يسرد ما يراه، متابعًا: "كل صوره ورائها عنوان والمعلق عليه شرحه أمام المشاهد".

وأشار إلى أن الريادة في التقديم والتحليل الرياضي لمصر، متابعًا: "نلجأ للقطايف واللطايف أحيانًا للتخفيف عن الجمهور بسبب ضعف مستوى الفرق".

وأكد أن التعليق الرياضي ليس وظيفة وإنما عمل إبداعي، موضحًا أن الجمهور المصري يعشق المعلق الرياضي صاحب الكاريزما أبو دم خفيف، متابعًا: "الجمهور أطلق عليا في بداياتي ميمي الشربيني الصغير".