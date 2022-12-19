فرح الديبانى تكشف كواليس غنائها النشيد الوطنى لفرنسا بنهائى كأس العالم

كشفت المطربة المصرية فرح الديباني، كواليس غناء النشيد الوطني الفرنسي في نهائي كأس العالم قطر 2022، مشيرة إلى أنها قابلت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضافت «الديباني» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني: «تم إبلاغي بغناء النشيد الوطني لفرنسا من الرئاسة الفرنسية قبل المباراة بيومين، وتم التأكيد من الفيفا قبلها بيوم واحد».

فرح الديباني: أول مرة في حياتي أغني في ستاد

وتابعت: «أنا عمري ما غنيت في ستاد بالمنظر ده، أنا مغنية أوبرا، وهذه أول مرة في حياتي»، موضحة أن فرنسا هي من اقترحت أن تكون هناك مغنية للنشيد الوطني، مضيفة: «في العموم مفيش حد بيغني النشيد الوطني قبل انطلاق المباريات».

وأردفت: «أنا بشتغل كثير جدًا وبتعب جدًا، والناس القريبة مني عارفة ده، الموضوع مش سهل خالص».