كيف أثرت الحرب الروسية على الأسعار في العالم؟.. خبير يجيب

قال الخبير الاقتصادي د.مصطفى بدرة إنه كلما احتاجت الدولة لدعم مالي، تلجأ إلى الإقتراض سواء من الأسواق العالمية أو صندوق النقد الدولي.

أضاف بدرة خلال لقائه ببرنامج على مسؤولتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن زيادة الإستثمار مرتبط بشهادة الثقة من صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أن زيادة الإستثمار مرتبط بشهادة الثقة من صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن عدم استقرار المجتمع يؤدي إلى عدم ثقة في زيادة الاستثمار، لافتاً إلى أن التصنيف الإئتماني لكل دولة ينعكس على ضخ استثمارات بالمليارات، لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولي اطمأن لجدية الدولة في سداد ديونها

وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع الأسعار في العالم، لافتاً إلى أن الدولة المصرية لا تحارب الإرهاب فقط، لكنها تحارب على عدة أذرع؛ التضخم، ارتفاع الأسعار، حيث كان يبلغ سعر برميل البترول في بداية العام 70 دولار، ووصل إلى 140 دولار أي أنه زاد بنسبة 100%.

وأوضح أن التحديات التي كانت من المفترض أن تكون في الموازنة أن يبلغ سعر برميل البترول إلى 80 دولار أو 85 دولار، لكن لا يصل إلى 140 دولار، وقد كانت أزمة كبيرة، وهو ما أدى إلى وجود تعاون مرة أخرى مع صندوق النقد الدولي.