شاهد.. سيدة تزور قبر زوجها يوميًا لتسجل مذكراتها على قبره

عرض الإعلامي عمرو الليثي قصة حالة نادرة من الوفاء من زوجة لزوجها والذي رحل قبل 3 سنوات بعد معاناة من المرض.

سيدة تستأذن من زوجها بعد رحيله

وقالت "مروة"، إنها تحرص على زيارة قبر زوجها "وائل"، يوميًا وتتحدث معه في كل تفاصيل يومها وتستأذن منه قبل ذهابها لأي مشوار حتى قبل ظهورها في الحلقة.

وأكدت أن زواجها استمر 8 سنوات، مؤكدة أنها كانت الزوجة الثانية وتزوج بها حتى تكون برفقة والدته ومرض قبل وفاته بثلاث سنوات، مشيرة إلى أنه يوم وفاته طلب منها "سندوتش مربى"، وذلك على غير عادته، كما تناول فطاره بعدها وطلب منها أن تساعده في الاستحمام وأن تنظفه جيدًا.

وتابعت، أنه طلب منها أن تصور فييو لأصدقائه حتى تطمئنهم عليه، ولكنه قال إنه يشعر بألم في رقبته ورأسه، وردد سبع مرات: "أنا بموت أنا جايلك يا رب جايلك يا حبيبي"، مؤكدة أن الأطباء بالمستشفى وأخرجوها من غرفته وقاموا بعمل صدمات كهربائية له، وبكى الأطباء بعد خورجهم مؤكدين أنهم حاولوا معه لمدة ساعتين وفي الطبيعي تتم في 10 دقائق الصدمات، ومن يوم وفاته وهي تزوره يوميا بالمقابر.

وأشارت إلى أنها تتدون مذكراتها يوميًا على حائط المقبرة مما دعا البعض ليعتقد في البداية أنها تكتب أعمالًا قبل أن يقرأوا كلماتها.