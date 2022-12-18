الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

شاهد.. سيدة تزور قبر زوجها يوميًا لتسجل مذكراتها على قبره

مروة
مروة

عرض الإعلامي عمرو الليثي قصة حالة نادرة من الوفاء من زوجة لزوجها والذي رحل قبل 3 سنوات بعد معاناة من المرض.

سيدة تستأذن من زوجها بعد رحيله

وقالت "مروة"، إنها تحرص على زيارة قبر زوجها "وائل"، يوميًا وتتحدث معه في كل تفاصيل يومها وتستأذن منه قبل ذهابها لأي مشوار حتى قبل ظهورها في الحلقة.

وأكدت أن زواجها استمر 8 سنوات، مؤكدة أنها كانت الزوجة الثانية وتزوج بها حتى تكون برفقة والدته ومرض قبل وفاته بثلاث سنوات، مشيرة إلى أنه يوم وفاته طلب منها "سندوتش مربى"، وذلك على غير عادته، كما تناول فطاره بعدها وطلب منها أن تساعده في الاستحمام وأن تنظفه جيدًا.

وتابعت، أنه طلب منها أن تصور فييو لأصدقائه حتى تطمئنهم عليه، ولكنه قال إنه يشعر بألم في رقبته ورأسه، وردد سبع مرات: "أنا بموت أنا جايلك يا رب جايلك يا حبيبي"، مؤكدة أن الأطباء بالمستشفى وأخرجوها من غرفته وقاموا بعمل صدمات كهربائية له، وبكى الأطباء  بعد خورجهم مؤكدين أنهم حاولوا معه لمدة ساعتين وفي الطبيعي تتم في 10 دقائق الصدمات، ومن يوم وفاته وهي تزوره يوميا بالمقابر.

وأشارت إلى أنها تتدون مذكراتها يوميًا على حائط المقبرة مما دعا البعض ليعتقد في البداية أنها تكتب أعمالًا قبل أن يقرأوا كلماتها.

الليثي قبر زوجها زيارة تستأذن مذكراتها حائط المقبرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث هام فى بداية العام

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

«التالتة تابتة» للأرجنتين.. وفشل فرنسي في تكرار إنجاز إيطاليا والبرازيل

وفاة الدكتور يحيى الرخاوى عن عمر ناهز 89 عامًا

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2023 علمي وأدبي

مصرع مهندس سقط من علو في مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

د. منى حلمى

لا تدعو الفن "ملطشة" للمزاج الإخوانى السلفى

بسنت حسن

«ريمينى».. ملحمة إنسانية متكاملة تتوج عروض البانوراما الأوروبية

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

لواء.حمدى البطران

مكتباتنا العامة

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو