بعد خسارة المونديال.. هوجو لوريس يكشف موقفه من الاعتزال

أبدى هوجو لوريس حارس مرمى المنتخب الفرنسي حالة من الحزن إثر الهزيمة أمام المنتخب الأرجنتيني اليوم الأحد، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022 التي احتضنتها قطر، وكشف عن موقفه من اعتزال اللعب الدولي، كما أبدى تفاؤله إزاء مستقبل المنتخب الفرنسي بوجود النجم كيليان مبابي.

وسجل مبابي ثلاثية (هاتريك) في المباراة النهائية، وتوج هدافا لمونديال قطر 2022 برصيد ثمانية أهداف.

وتقدم المنتخب الأرجنتيني بهدفين سجلهما ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا في الدقيقتين 23 من ضربة جزاء و36 ثم تعادل منتخب فرنسا بهدفين سجلهما مبابي في الدقيقتين 80 من ضربة جزاء و82 .

واستمرت المباراة لوقت إضافي شهد الهدف الثالث للأرجنتين وسجله ميسي في الدقيقة 109 لكن مبابي أضاف الهدف الثالث لفرنسا في الدقيقة 118 من ضربة جزاء لتنتهي المباراة بالتعادل 3 / 3 ويحتكم الفريقات إلى ركلات الترجيح التي انتهت بفوز الأرجنتين 4 / 2 لتتوج بالمونديال للمرة الثالثة في تاريخها والأولى منذ 36 عاما.

وقال هوجو لوريس عقب المباراة التي أقيمت على ملعب استاد لوسيل :"لا أستطيع أن أقول أكثر ما قاله رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون للاعبين في غرفة تغيير الملابس، من الصعب أن أجد الكلمات المناسبة لوصف الشعور بعد خسارة كهذه، يجب أن نكون فخورين بما حققناه خاصة وأننا كان باستطاعتنا العودة في اللقاء والانتصار."

وأضاف :"كانت مباراة صعبة ضد فريق ممتاز، ما يمكن فقط أن نأسف عليه هو أننا لم نظهر بالمستوي المطلوب في الشوط الأول، فقد أدينا بشكل متواضع، لكن في الشوط الثاني، تداركنا الأمر وشعرنا بأن الفرصة لا تزال لدينا في العودة، وأعادنا مبابي بالفعل للطريق الصحيح، وفي الوقت الإضافي، بدت المنافسة جنونية، وكان بإمكاننا تحقيق هدف الانتصار، خسارة كهذه تشكل أمرا موجعا، لكن يجب أن نشكر الفريق الذي لعب بشكل جيد."

وتابع لوريس :"أن تكون متأخرا في اللقاء بهدفين وتعود في النتيجة، فهذا شيء جيد للغاية، لقد تأخرنا مرتين وعدنا، وكانت هناك العديد من الفرص وبذلنا جهدا كبيرا للعودة في اللقاء، وكان بإمكاننا الانتصار، لكن بشكل عام أعتقد أن هذا المونديال سيساعدنا مستقبلا."

وأضاف :"الشيء الجميل في هذا الفريق أنه قدم رد فعل قويا واستعرض إرادة وعزيمة للفوز باللقاء، وهذا هو الشيء الإيجابي، قبل أربعة أعوام كنا المتوجين باللقب (في مونديال 2018)، والآن نحن الخاسرون، وهذه هي كرة القدم، لكن كما قلت يجب علينا أن نكون فخورين بهذا الفريق، لقد استعرضنا شيئا جميلا في هذا المونديال."

وأبدى لوريس حالة من التفاؤل إزاء مستقبل المنتخب الفرنسي قائلا :"الفريق يشهد مزيجا جيدا من اللاعبين ذوي الخبرة وكذلك اللاعبين الشبان الذين سيكتسبون منهم الخبرة اللازمة، لدينا جيل جديد من اللاعبين يضم مبابي الذي أظهر قدرته على قيادة الفريق في المستقبل، علينا أن نعمل أكثر وأكثر وأن نحافظ على المستويات العالية التي نقدمها في المستقبل."

ولدى سؤاله حول ما إذا كان يعتزم اعتزال اللعب الدولي، قال لوريس البالغ من العمر 35 عاما :"لا يمكنني قول هذا الآن، علي التفكير بشكل جيد أولا قبل أن اتخذ القرار."

