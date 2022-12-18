الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ماذا يعني الاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد؟.. تقرير يجيب

جريدة الدستور

عرضت فضائية Extra news، تقرير عبارة عن سؤال وجواب،  سؤاله:"ماذا يعني الاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي". 

وأوضحت الإجابة أن الإتفاق يتمثل في تأكيد الثقة في أسس الإقتصاد المصري وملاءته المالية وقدرته على الوفاء بإلتزاماته

كما أشار إلى أنه تعبير عن المشاركة الدولية لمصر من خلال حزمة التمويل الجديد لتدعيم الاستقرار النقدي وزيادة النمو وإتاحة فرص العمل في قطاعات الإنتاج المختلفة. 

وبين التقرير إلى أن الاتفاق يشجع حصول مصر على تمويل إضافي بقيمة 14 مليار دولار من شركائها الدوليين والإقليميين. 

وأعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، رسميا، الموافقة النهائية على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.

وجاءت موافقة الصندوق بعد 8 شهور من بدء مفاوضات الحكومة للحصول على قرض لسد الفجوة التمويلية ومواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على ميزان المدفوعات.

يضمن الاتفاق مع الصندوق، بحسب بيان سابق له في 27 أكتوبر الماضي - مساعدته في حصول مصر على تمويلات إضافية بقيمة 6 مليارات دولار منها مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له و5 مليارات دولار من شركاء التنمية دولية وإقليميين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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