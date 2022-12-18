الإثنين 19 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سيدة خنقا بغاز السخان في التبين

جثة
جثة

لقيت سيدة مصرعها خنقا بالغاز، أثناء الاستحمام داخل شقتها بمنطقة التبين جنوب محافظة القاهرة، وتجري مباحث القسم تحريات لكشف ملابسات الحادث.

ورد بلاغ لقسم شرطة التبين، من أسرة سيدة، تدعي عائشة، مفاده العثور على جثتها داخل الحمام.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام الضحية بالاستحمام اختنقت نتيجة الغاز، وتوفيت إثر ذلك، ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث.

وتحفظت مباحث قسم شرطة التبين على جثمان الضحية تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت لاحقا بتشريح الجثمان وإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية.

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