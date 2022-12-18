إيهاب جلال: وافقت على قيادة فاركو لهذا السبب.. ووقف القيد لا يقلقني

أكد إيهاب جلال المدير الفني الجديد لنادي فاركو أن مفاوضات توليه المهمة لم تستغرق أكثر من 48 ساعة، وحضر لتوقيع العقود وقيادة التدريب مباشرة، نظرًا لضيق الوقت وضغط المباريات، لذلك كانت المفاوضات سريعة جدًا.

وأضاف جلال في تصريحات للموقع الرسمي لنادي فاركو أنه قادم لناد يمتلك طموحاً كبيراً، ويعد من الفرق حديثة العهد بالكرة المصرية ولكنها أثبتت في وقت قصير أنها من طينة الكبار.

وتوجه بالشكر للبرتغالي نونو ألميدا المدير الفني السابق على المجهود الذي قدمه لمدة موسمين، ولكن صادفه سوء توفيق، وترك الفريق في مركز لحد ما جيد، ونحن قادمون أنا وجهازي المعاون لتكملة العمل، ولن نغير طريقة اللعب، ولكن سنعمل على زيادة بعض الأشياء مع الوقت.

وأضاف جلال: بداية مشوارنا مع فاركو سيكون بعد غد الثلاثاء أمام الأهلي ثم غزل المحلة وفيوتشر، والمباريات كل 3 أيام، سنحاول تحقيق الفوز بتوفيق من الله عز وجل، والتغلب على ضغط المباريات.

وواصل: لم أقلق مطلقًا عندما تلقيت عرض فاركو بسبب وقف القيد، وهذا ما تحدثت فيه مع المسؤولين واللاعبين، ومن أسباب قدومي وجود فريق جيد وإدارة محترفة وناد مستقر، وتوليفة من اللاعبين الكبار ولاعبين صغار السن للمستقبل، وسنحتاج بعض الوقت للتعرف على إمكانياتهم عن قرب وكيفية مساعدة الفريق.

واختتم تصريحاته: شاهدت الفريق كثيرًا بحكم متابعتي لمباريات الدوري، ولعبت ضده الموسم الماضي أثناء تدريب بيراميدز، كما أن بعض اللاعبين تدربوا معي في مصر المقاصة وإنبي والزمالك وبيراميدز، وهذا مريح لحد ما، وأتمنى التوفيق يكون حليفنا ونحقق نتائج جيدة.

وكان إيهاب جلال قد تولى المهمة عقب توجيه الشكر لنونو الميدا المدير الفني السابق الفريق بسبب تراجع أداء ونتائج الفريق تحت قيادته.