وزير الرياضة: قدرات مصر تسمح بتنظيم كأس العالم

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، دولة قطر على التنظيم الرائع لبطولة كأس العالم.

قال وزير الرياضة، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المُذاع على فضائية «CBC» الأحد إن قطر قدمت نموذجًا جيدًا جدًا للتنظيم، كما أنها مثلت الثقافة العربية وأوضحت القدرات التي يمكن أن تكون لاستضافة المونديال بهذا الشكل.

وأشار إلى أن المباراة النهائية أعطت انطباعًا كبيرًا عن القدرات والإمكانيات وتطوير علوم الرياضة في كرة القدم.

وتابع: «تمثيل الدول العربية والأفريقية في مونديال قطر كان مشرفًا وجيدًا، وخصوصًا المنتخب المغربي الذي وصل إلى أعلى نقطة».

وأكد أن قدرات مصر تسمح بتنظيم مثل هذه البطولات الكبرى في يوم من الأيام، خصوصًا أن كأس العالم في 2026 ستنظمها 3 دول من أمريكا الشمالية، متابعًا: «هذا أصبح ترند بحيث عدد من الدول هي التي ستتقدم بالترشيح في ظل توجه الفيفا».

وأوضح أنه كان يتمنى مشاركة منتخب مصر في مونديال قطر، لكن كرة القدم مليئة بالمفاجآت، في ظل عدم مشاركة إيطاليا لكأس العالم وخروج البرازيل من البطولة أيضًا.

وزير الرياضة: نعد منتخب مصر جيدًا للفترة المقبلة

وأكد أن منتخب مصر بعدما مر بثلاث فترات يقود فيها قارة أفريقيا بالفوز بكأس الأمم الأفريقيا، هبط منحنى الأداء ولم يؤدي الفريق بالشكل الذي كنا نتمناه في كأس العالم 2018 في روسيا.

وتابع «مقومات الفريق وإعداداه اطمأنا عليه في مباراة بلجيكا، وإن شاء الله يكون هناك فيه تخطيط جيد الفترة المقبلة للمنتخب، واتحاد الكرة يكون واضع رؤية وعلينا أن مساندة فريقنا الفترة المقبلة».