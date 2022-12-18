مَن هو الفائز بجائزة أفضل حارس في كأس العالم 2022؟

بعد النهاية الحماسية لبطولة كأس العالم قطر 2022 يبحث الكثير الآن عن أفضل حارس في كأس العالم 2022 للاستمتاع بمعرفة أبطال الكرة خاصة بعد فوز منتخب الأرجنتين علي منتخب فرنسا لأول مرة منذ 36 عاما.

أفضل حارس في كأس العالم 2022



في هذا التقرير يوضح لكم موقع الدستور أفضل حارس في كأس العالم 2022 والفائز ببطولة كأس العالم قطر 2022.



وكان أفضل حارس في كأس العالم 2022 هو إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى منتخب الأرجنتين واللاعب الأساسي لفريق أستون فيلا.

معلومات أساسية عن إيميليانو مارتينيز افضل حارس مرمى في كأس العالم 2022

يعتبر صاحب أفضل 7 تصديات في بطولة كأس العالم قطر 2022

يبلغ من العمر 30 عام

صاحب الرقم 23 في فريق منتخبه

انقذ 6 ركلات جزاء ضمن مباريات كأس العالم قطر 2022

تتويج منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022

واستطاع منتخب الأرجنتين تحقيق الفوز بركلات الجزاء 4-2 أمام منتخب فرنسا بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 3-3 لكلا الفريقين.

ميسي أفضل لاعب في بطولة كأس العالم



وفاز ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2022.

نتيجة بطولة كأس العالم قطر 2022



منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم محققًا المركز الأول

منتخب فرنسا في المركز الثاني

منتخب كرواتيا في المركز الثالث

منتخب المغرب في المركز الرابع



جوائز كأس العالم قطر 2022

وتتمثل جوائز كأس العالم قطر 2022 للمنتخبات الفائزة كالتالي :

المركز الأول 42 مليون دولار

المركز الثاني 30 مليون دولار

المركز الثالث 27 مليون دولار

