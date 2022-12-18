مَن هو الفائز بجائزة أفضل حارس في كأس العالم 2022؟
بعد النهاية الحماسية لبطولة كأس العالم قطر 2022 يبحث الكثير الآن عن أفضل حارس في كأس العالم 2022 للاستمتاع بمعرفة أبطال الكرة خاصة بعد فوز منتخب الأرجنتين علي منتخب فرنسا لأول مرة منذ 36 عاما.
أفضل حارس في كأس العالم 2022
في هذا التقرير يوضح لكم موقع الدستور أفضل حارس في كأس العالم 2022 والفائز ببطولة كأس العالم قطر 2022.
وكان أفضل حارس في كأس العالم 2022 هو إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى منتخب الأرجنتين واللاعب الأساسي لفريق أستون فيلا.
معلومات أساسية عن إيميليانو مارتينيز افضل حارس مرمى في كأس العالم 2022
يعتبر صاحب أفضل 7 تصديات في بطولة كأس العالم قطر 2022
يبلغ من العمر 30 عام
صاحب الرقم 23 في فريق منتخبه
انقذ 6 ركلات جزاء ضمن مباريات كأس العالم قطر 2022
تتويج منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022
واستطاع منتخب الأرجنتين تحقيق الفوز بركلات الجزاء 4-2 أمام منتخب فرنسا بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 3-3 لكلا الفريقين.
ميسي أفضل لاعب في بطولة كأس العالم
وفاز ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2022.
نتيجة بطولة كأس العالم قطر 2022
منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم محققًا المركز الأول
منتخب فرنسا في المركز الثاني
منتخب كرواتيا في المركز الثالث
منتخب المغرب في المركز الرابع
جوائز كأس العالم قطر 2022
وتتمثل جوائز كأس العالم قطر 2022 للمنتخبات الفائزة كالتالي :
المركز الأول 42 مليون دولار
المركز الثاني 30 مليون دولار
المركز الثالث 27 مليون دولار