وزير الرياضة: الرئيس السيسي يوجه دائمًا بالاهتمام بمتطلبات الشباب

قال د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتمامًا خاصًا بالشباب ويوجه بالاهتمام بمتطلبات الشباب.

دور الوزارة يجب أن يؤثر ويتأثر

وأضاف "صبحي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية"cbc"، أن الوزارة تكثف الجهد بشكل كبير سواء في الصالون الشبابي في الإسكندرية، والذي يهدف للتحاور مع الشباب في الأزمات الاقتصادية وطلبات الشباب من الدولة والحقوق والواجبات، ان دور الوزارة يجب أن يؤثر ويتأثر.

وأكد أن منتدى شباب شرق الدلتا يهدف لتبادل الرؤى والحوار لمعرفة أسئلة الشباب وتطوير قدراتهم للدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه جرى تغيير شكل وتركيبة وزارة الشباب والرياضة وأصبحت إذ جرى تغيير بعض المسميات فإدارة الطلائع أصبحت إدارة النشء، كما أن إدارة تنمية الشباب تهدف للربط بين النشء والشباب في تطوير القدرات والتنمية المتكاملة والتعاون مع كل مؤسسات المجتمع بالتأثير وتطوير القدرات والتعامل مع الشباب بشكل مختلف.