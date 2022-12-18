حسن المستكاوى: مبابى وريث عرش ميسى ورونالدو وصلاح

قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي إن هذه البطولة تعتبر أعظم بطولة في مباريات كأس العالم، من حيث المفاجآت الكثيرة ومستوى الآداء والتوقعات التي قلبت، الكبار الذين خرجوا التطور الذي حدث لأفريقيا، قصة المغرب والبطولة الجميلة التي قدمها، والمفاجآت الخاصة بكوريا واليابان.

سيناريو غير متوقع

وأضاف المستكاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، لا أحد كان يتوقع سيناريو نتيجة مباراة الأرجنتين وفرنسا، لافتا إلى أن الإيقاع السريع كانت سمة مباراة الأرجنتين وفرنسا، حيث أن منتخب الأرجنتين كان لديه تصميم للفوز بكأس العالم، لافتا إلى أن مبابي وريث عرش ميسي ورنالدو وصلاح، مؤكدا أن مبابي لاعب قوي ولديه إصرار قوي للفوز وتسديداته قوية.

الأرجنتين تستحق الفوز بكأس العالم

وأوضح المستكاوي أن الأرجنتين تستحق الفوز بكأس العالم لتفوقها 80 دقيقة خلال المباراة أمام فرنسا.

وأشار الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إلى أن المغرب قدم درسا للمنتخبات العربية بضرورة اللعب الجيد في كأس العالم.