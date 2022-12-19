شروط القبول والالتحاق ببرنامج الدراسات العليا بألسن عين شمس 2023

أعلنت كلية الألسن بجامعة عين شمس فتح باب القبول لبرامج الماجستير والدكتوراة لفصل الربيع 2023، ويقدم موقع الدستور الأوراق المطلوبة والشروط اللازم توافرها للقبول بهذه البرامج وهي كالتالي:

شروط القبول ببرامج الدراسات العليا لكلية الألسن

– دليل الملكية الفكرية

شروط القبول في دبلوم الدراسات العليا

يشترط أن يكون الطالب حاصلاً على درجة ليسانس الألسن أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى والمعاهد (شريطة معادلة الشهادة في المجلس الأعلى للجامعات) بتقدير ”جيد” على الأقل.

يدرس الطالب اللغة الأجنبية الثانية التي درسها في مرحلة الليسانس، ويمكن للطالب إضافة لغة أجنبية ثالثة قديمة أو حديثة من اللغات التي تُدَرَّس بكلية الألسن لتكون ضمن المقررات الاختيارية الحرة، بموافقة مجلس القسم العلمي.

يُعْتَبَر الطالب مقيَّدًا بشكل مبدئي، إذا أنهى إجراءات القيد قبل نهاية الأسبوع الثاني من فصْلَي الخريف والربيع أو الأسبوع الأول من فصل الصيف، ولا يُسمح للطالب بحضور المقررات إلا إذا قُيِّد بشكل مبدئي.

لا يُعْتَبَر الطالب مقيدًا بشكل نهائي في أي مقرر إلا بعد سداد الرسوم الدراسية المقررة خلال المواعيد المعلنة بالكلية.

المستندات المطلوبة للتقديم لدبلوم الدراسات العليا

في تخصصات الأدب أو اللغة أو الترجمة (التحريرية، الفورية) أو تكنولوجيا الترجمة

للطلاب المصريين

أصل الشهادة + صورة منها على أن يكون هذا المؤهل صادرا من جامعة حكومية مصرية أو ما يعادلها طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

صورة بطاقة الرقم القومي.

عدد 6 صور شخصية.

موافقة جهة العمل لمن يعمل بالحكومة أو القطاع الخاص.

تقديم الموقف من التجنيد.

إقرار من الطالب بعدم التسجيل بأي درجة جامعية أخرى.

إقرار بالالتزام بالإبلاغ عن أي تغير في عنوان سكن الطالب أو رقم تليفونه أو المحمول الخاص به.

نموذج طلب الالتحاق وتملأ البيانات بوضوح.

تقدم الأوراق داخل المظروف بالترتيب.

لن يسمح بسحب أي مستند من المظروف بعد القبول.

يجتاز الطالب امتحان قبول (تحرير وشفوي) بالكلية

للطلاب الوافدين

أصل الشهادات الدراسية وشهادات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

صورة جواز السفر الخاص بالطالب.

جهة التمويل (على نفقة الطالب – منحة حكومية)

يجتاز الطالب امتحان قبول (تحرير وشفوي) بالكلية.

امتحانات القبول للطلاب الملتحقين بدبلوم الدراسات العليا على اللائحة العامة

شروط القبول في مرحلة الماجستير

يشترط للقيد في برنامج الماجستير في تخصصات كلية الألسن (الأدب / اللغويات /الترجمة التحريرية/ الترجمة التحريرية والفورية) ما يلي:

أن يكون الطالب حاصلا على درجة ليسانس الألسن بتقدير عام جيد على الأقل أو تقدير C لطلاب الساعات المعتمدة (في حال الالتحاق على اللائحة العامة) و C+ (في حال الالتحاق على لائحة البرنامج المتقدم) أو ليسانس من إحدى الجامعات المصرية في التخصص نفسه وبالتقدير نفسه، أو على درجة معادلة لأيهما من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وبالتقدير ذاته على أن يكون الطالب قد درس لغتين أجنبيتين.

أن يكون الطالب قد استوفى الأوراق المطلوبة في بند 3

يشترط القيد بالماجستير حصول المتقدم على شهادة دبلوم الدراسات العليا من كلية الألسن في التخصص ذاته وأن يكون قد حقق2.00 درجة على الأقل (في حال الالتحاق على اللائحة العامة) و 33 درجة على الأقل (في حال الالتحاق على لائحة البرنامج المتقدم) في شهادة دبلوم الدراسات العليا بكلية الألسن.

إذا انقضت ثلاث سنوات على حصول الطالب على الدبلوم دون أن يسجل لدرجة الماجستير لا يحق له التسجيل إلا بعد إعادة الدبلوم.

يتطلب الحصول على درجة الماجستير دراسة 18 ساعة معتمدة: تسع ساعات من المقررات الاختيارية التخصصية وتسع ساعات من المقررات الاختيارية الحرة. ويُشترَط للنجاح الحصول على تقدير C+ على الأقل في المقرر الواحد والحصول على متوسط تراكمي في جميع المقررات لا يقل عن 2.67 وإجراء بحث أكاديمي وتطبيقي من خلال رسالة علمية متكاملة تقدر بما يعادل 18 ساعة معتمدة.

يدرس الطالب اللغة الأجنبية الثانية التي درسها في مرحلة الليسانس، ويمكن للطالب إضافة لغة أجنبية ثالثة قديمة أو حديثة من اللغات التي تُدَرَّس بكلية الألسن لتكون ضمن المقررات الاختيارية الحرة، بموافقة مجلس القسم العلمي.

يُعْتَبَر الطالب مقيَّدًا بشكل مبدئي، إذا أنهى إجراءات القيد قبل نهاية الأسبوع الثاني من فصْلَي الخريف والربيع أو الأسبوع الأول من فصل الصيف، ولا يُسمح للطالب بحضور المقررات إلا إذا قُيِّد بشكل مبدئي.

لا يُعْتَبَر الطالب مقيدًا بشكل نهائي في أي مقرر إلا بعد سداد الرسوم الدراسية المقررة خلال المواعيد المعلنة بالكلية.

لا يسمح للطالب بالتسجيل للرسالة إلا بعد أن يتقدم بما يفيد حصوله على شهادة إتقان لغة أجنبية لا يتجاوز تاريخ حصوله عليها عامين، تطبيقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بتاريخ 15/10/2009، ومن ثم يتقدم الطالب بإفادة امتحان إتقان اللغة الإنجليزية من جامعة عين شمس TELP (أو الـTOEFL الدولي المعتمد من المراكز المتخصصة، أو شهادة الـ IELTS البريطانية) بحد أدنى يعادل 450 لمرحلة الماجستير.

يحدد الطالب موضوع رسالة الماجستير ضمن خطة أبحاث القسم المختص ويتقدم للقسم العلمي بخطة رسالة علمية بلغة التخصص وكذا بترجمتها إلى العربية.