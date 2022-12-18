صندوق التنمية الحضرية: 75 ألف جنيه جدية الحجز في مشروع دارة

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، تفاصيل مشروع درة.

وقال خلال مداخلة لبرنامج " مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية" etc"، مساء الأحد، إن مشروع "داره" يأتي ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" التي أطلقها الرئيس بهدف خلق مجتمعٍ مصري أفضل وتوفير مستوى معيشة لائق لكافة المواطنين.

أضاف أن 75 ألف جنيه جدية الحجز في مشروع دارة موضحاً أنه يتمثِّل في تنمية مناطق التطوير العمراني، وتوفير احتياجات ومتطلبات قاطنيها من خدمات ومرافق عامة وأنشطة ، مشيرا إلى أن الحجز سيتم من خلال الموقع الإلكتروني.

وأشار إلى أن مشروع داره يتمثل في إنشاء 500 ألف وحدة سكنية داخل المحافظات على مستوى الجمهورية وتوفِّر تلك الوحدات نمط معيشة أرقى للسكان، كما تراعي تحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، وذلك انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية.

وأوضح أنه يتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "داره" في 9 محافظات، الدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط، والفيوم، وسوهاج، والمنوفية، والسويس، وقنا، والمنيا. بإجمالي عدد وحدات يبلغ 22 الفاو192 وحدة سكنية، وجميعها تم تشطيبه "تشطيبًا فاخرًا.

وأكد أنه كان هناك اهتمام بالغ بتعزيز الخدمات وزيادة رقعة المناطق الخضراء في المحافظات الـ 9 ، حيث تم إنشاء مدارس للتعليم الأساسي، ووحدات صحية، وأماكن مُخصصة لانتظار السيارات، وأسواق عامة بها محلات تجارية، فضلًا عن الحضانات والملاعب.