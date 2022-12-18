ولاء كمال: جائزة ساويرس نافذة لتقديم الأصوات الجديدة في مجال الأدب

وصلت رواية "القداس الأخير" للكاتب الروائي الشاب ولاء كمال إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويرس.

وصرح الكاتب ولاء كمال للدستور :" سعيد جدا بالترشيح وبشكر القراء الذين احتفوا بالرواية منذ صدورها، إلى جانب شكري للدار المصرية اللبنانية اللي تحمست لنشر الرواية من أول لحظة، وبتمنى التوفيق لكل المرشحين.

ولفت ولاء إلى كمال إلى أن "القداس الأخير هي روايتي الثالثة، ورابع كتاب يصدر لي بعد كتاب (أيامي مع كايروكي وحكاية جيل أراد أن يغير العالم) والذي صدر صدر في 2019.

وأشار ولاء كمال إلى أن رواية "القداس الأخير" تحاول البحث في إجابة العديد من الأسئلة التي تدور حول علاقة الشرق والغرب، وهذا من خلال استعراض علاقة بين شاب عربي وفتاة أجنبية، إلى جانب أنها تستكشف عالم الإرهاب والاستقطاب الديني والتطرف، وعوالم الفن الحديث وعلاقة المثقف بالمجتمع والمناخ الثقافي السائد حالياً.

وأكد على أن جائزة ساويرس لها مصداقية وتعد بمثابة نافذة تتيح الظهور لعدد كبير من الكتاب وتقديم أسماء جديدة للساحة بالذات في فرع الروائي الشاب، وهذا ما يجعلني أن أقدم أعمالي للمشاركة في الجائزة منذ سنة 2017 وبالتالي أنا سعيد جدًا وبعتبرها إضافة لي أن يتم ترشيحي السنة، خاصة وسط أسماء كتاب شباب وكتب مميزين وبتمنى التوفيق لكل المرشحين.