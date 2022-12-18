الأحد 18 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ولاء كمال: جائزة ساويرس نافذة لتقديم الأصوات الجديدة في مجال الأدب

القداس الأخير في
القداس الأخير في القائمة القصيرة لجائزة ساويرس

وصلت رواية "القداس الأخير" للكاتب الروائي الشاب ولاء كمال إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويرس. 

وصرح الكاتب ولاء كمال للدستور :" سعيد جدا بالترشيح وبشكر القراء الذين  احتفوا بالرواية منذ صدورها،  إلى جانب شكري للدار المصرية اللبنانية اللي تحمست لنشر الرواية من  أول لحظة، وبتمنى التوفيق لكل المرشحين.

 ولفت ولاء إلى كمال إلى أن "القداس الأخير هي روايتي الثالثة، ورابع كتاب يصدر لي بعد كتاب (أيامي مع كايروكي وحكاية جيل أراد أن يغير العالم) والذي صدر  صدر في 2019.

وأشار ولاء كمال إلى أن رواية "القداس الأخير" تحاول البحث في إجابة العديد من الأسئلة  التي تدور حول علاقة الشرق والغرب، وهذا من خلال استعراض علاقة بين شاب عربي وفتاة أجنبية، إلى جانب أنها  تستكشف عالم الإرهاب والاستقطاب الديني والتطرف، وعوالم الفن الحديث وعلاقة المثقف بالمجتمع والمناخ الثقافي السائد حالياً.

وأكد على أن جائزة ساويرس لها مصداقية وتعد بمثابة نافذة تتيح الظهور لعدد كبير من الكتاب وتقديم أسماء جديدة للساحة بالذات في فرع الروائي الشاب، وهذا ما يجعلني أن أقدم أعمالي للمشاركة في الجائزة منذ سنة 2017 وبالتالي أنا سعيد جدًا وبعتبرها إضافة لي أن يتم ترشيحي السنة، خاصة وسط أسماء كتاب شباب وكتب مميزين وبتمنى التوفيق لكل المرشحين.

رواية القداس الأخير ولاء كمال القائمة القصيرة لجائزة ساويرس تصدير أصوات جديدة وشابه للمشهد الروائي علاقة الشرق والغرب استعراض علاقة بين شاب عربي وفتاة أجنبية تستكشف عالم الإرهاب الاستقطاب الديني والتطرف

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث هام فى بداية العام

الأكثر قراءة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

ميسى يرتدى «البشت البدوى» أمام العالم.. تعرف على قواعد ارتدائه ومواد تصنيعه

خطيب قاتلة والدتها: تتمتع بحسن الخلق ولا أتخيل ما حدث (فيديو)

عمر المتهم و«وصلة هزار بالتحقيقات».. مصدر يكشف مفاجآت بقضية مقتل سيدة بورسعيد

لا يفوتك هذا المساء| ميسي يتسلم بطولة كأس العالم وبيان مهم للتموين

ربة منزل تقتل طفلة انتقاما من «ضرتها» فى أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

د. منى حلمى

لا تدعو الفن "ملطشة" للمزاج الإخوانى السلفى

بسنت حسن

«ريمينى».. ملحمة إنسانية متكاملة تتوج عروض البانوراما الأوروبية

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

لواء.حمدى البطران

مكتباتنا العامة

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو