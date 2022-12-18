الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«قتلوا شابا في فرشوط».. جنايات قنا تحيل أوراق 6 متهمين للمفتي

محكمة
محكمة

أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم الأحد، أوراق 6 متهمين إلى المفتي بتهمة قتل شاب، بسبب خلافات ثأرية بفرشوط في قنا.

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمي عبد الرحمن صقر، وأمانة سر كرم الطاهر، ويوسف الشيخ، وأسامة الأمير

تعود أحداث القضية إلى عام 2020 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمقتل عمر.ع، إثر إصابته بطلقات نارية، وإصابة محمود. ع، 20 عامًا، وعبد المتعال.خ، 20 عامًا، وخالد.ح، 59 عاما، في مشاجرة بين عائلتين.

تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت غيابيا، بإحالة أوراق محمد.ط، ومحمد. ش، وشمروخ، وممدوح.م، وأحمد.ف، وطلعت.م، إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

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