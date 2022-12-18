الأحد 18 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«انقلاب صهريج وقود».. مقتل 19 وإصابة 32 فى شرق أفغانستان

شرق أفغانستان
شرق أفغانستان

لقى 19 شخصاً حتفهم، بينما أصيب عشرات آخرون في انقلاب صهريج وقود، مما أدى إلى اشتعاله داخل نفق في شرق أفغانستان، على ما أفاد مسئولون، الأحد.

وقع الحادث في وقت متأخر من يوم السبت في ولاية باروان شمال كابول، مما ترك المسافرين على جانبي الممر الجبلي عالقين، بحسب فرانس برس.

وقال المتحدث باسم حاكم باروان حكمة الله شاميم للصحفيين إن 19 شخصاً على الأقل قُتلوا وأصيب 32 شخصاً بجروح في الحادث.  

وكان الناطق باسم وزارة الأشغال العامة حميد الله مصباح قال لوكالة فرانس برس في وقت سابق "ليل السبت انقلبت شاحنة وقود واندلعت فيها النيران في نفق سالانج وامتدت النيران إلى عدة سيارات أخرى".

نساء وأطفال يصابون بحروق خطيرة

وقال عبدالله افغان مال، المسئول رفيع المستوى المكلف بشئون الصحة في ولاية باروان إن بين القتلى "الكثير من النساء والأطفال الذين أصيبوا بحروق خطرة"، لكنه قال إن من الصعب إعطاء تفاصيل إضافية بسبب حالة الجثث.

فيما أغلق ممر سالانج الواقع في ولاية باروان شمال كابول أمام حركة السير وانتشرت فرق الانقاذ في المكان.

يقع نفق سالانج على ارتفاع 3650 مترًا ويمتد على 2,6 كيلومتر وقد بني في خمسينيات القرن الماضي خلال الحقبة السوفياتية ويعبر سلسلة جبال هندو كوش.

وتضطر السلطات بانتظام إلى إغلاق النفق لأيام عدة بسبب الحوادث الكثيرة، فضلا عن تساقط الثلوج الكثيفة والانهيارات الثلجية في الشتاء.

جدير بالذكر أن في العام 2010 قتل أكثر من 150 شخصا في انهيارات ثلجية في سالانج.

انقلاب صهريج اشتعاله نفق أفغانستان كابول الممر الجبلي

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