الأحد 18 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| ميسي يتسلم بطولة كأس العالم وبيان مهم للتموين

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

تنوعت أخبار هذا المساء ما بين أخبار خاصة بوزارة التموين وأخرى رياضية بالإضافة إلي بيان مهم لمكافحة المخدرات في هذا السياق تنشر “الدستور” أبرز أخبار هذا المساء.

ميسي يتسلم بطولة كأس العالم 

تسلم ليونيل ميسي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، والتي تُوج بها رفقة منتخب الأرجنتين.

وتُوج منتخب الأرجنتين بطلًا لكأس العالم 2022 بقطر للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بانتصاره المثير على فرنسا بـ 4 ركلات مقابل 2، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لمثلهما في نهائي المونديال الذي أُقيم على ستاد لوسيل.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4260251

فرح الدبياني تشارك في حفل كأس العالم

شاركت الفنانة المصرية فرح الديباني في نهائي كأس العالم 2022، حيث غنت النشيد الفرنسي أمام الجمهور والحاضرين في المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا.

وقدمت فرح الديباني النشيد الوطني قبل انطلاق مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022، وخطفت الأنظار بصوتها وأدائها في استاد لوسيل في قطر.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4260126

بيان مهم للتموين 

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 52 لسنة 2022، بالسماح للمضارب الخاصة بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير داخل مضاربهم أو المخازن التابعة لها.

وسمح القرار أيضًا الذي حصلت “الدستور” على نسخة منه، بحرية تداول ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج المحافظات، لكنها أبقت على إجراءات التسعير الخاصة بالأرز الأبيض وفق القوانين الصادرة فى شأنه.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4260231

 

بيان مهم لصندوق مكافحة المخدرات 

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم العمل على تنفيذ البرامج الوقائية لمواجهة التعاطي بالشراكة مع جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بهدف الوصول إلى فئات المجتمع مباشرة.

وأضاف الصندوق، عبر موقعه الإلكتروني، أنه جارِ التعاون مع عدد من الشركاء لتنفيذ برامج التوعية وهم:-

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4260062

التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة التفاصيل التضامن الاجتماعي التجارة الداخلية النشيد الوطنى المخدرات المحافظات

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وائل لطفي

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