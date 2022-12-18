لا يفوتك هذا المساء| ميسي يتسلم بطولة كأس العالم وبيان مهم للتموين

تنوعت أخبار هذا المساء ما بين أخبار خاصة بوزارة التموين وأخرى رياضية بالإضافة إلي بيان مهم لمكافحة المخدرات في هذا السياق تنشر “الدستور” أبرز أخبار هذا المساء.

ميسي يتسلم بطولة كأس العالم

تسلم ليونيل ميسي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، والتي تُوج بها رفقة منتخب الأرجنتين.

وتُوج منتخب الأرجنتين بطلًا لكأس العالم 2022 بقطر للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بانتصاره المثير على فرنسا بـ 4 ركلات مقابل 2، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لمثلهما في نهائي المونديال الذي أُقيم على ستاد لوسيل.

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فرح الدبياني تشارك في حفل كأس العالم

شاركت الفنانة المصرية فرح الديباني في نهائي كأس العالم 2022، حيث غنت النشيد الفرنسي أمام الجمهور والحاضرين في المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا.

وقدمت فرح الديباني النشيد الوطني قبل انطلاق مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022، وخطفت الأنظار بصوتها وأدائها في استاد لوسيل في قطر.

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بيان مهم للتموين

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 52 لسنة 2022، بالسماح للمضارب الخاصة بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير داخل مضاربهم أو المخازن التابعة لها.

وسمح القرار أيضًا الذي حصلت “الدستور” على نسخة منه، بحرية تداول ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج المحافظات، لكنها أبقت على إجراءات التسعير الخاصة بالأرز الأبيض وفق القوانين الصادرة فى شأنه.

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بيان مهم لصندوق مكافحة المخدرات

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم العمل على تنفيذ البرامج الوقائية لمواجهة التعاطي بالشراكة مع جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بهدف الوصول إلى فئات المجتمع مباشرة.

وأضاف الصندوق، عبر موقعه الإلكتروني، أنه جارِ التعاون مع عدد من الشركاء لتنفيذ برامج التوعية وهم:-

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