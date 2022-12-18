الأحد 18 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ربة منزل تقتل طفلة انتقاما من «ضرتها» فى أسوان

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

نجحت أجهزة الأمن بأسوان، اليوم الأحد، في كشف لغز العثور على جثة طفلة فى سن الخامسة من عمرها بمركز دراو، حيث تبين تورط زوجة الأب فى قتل الطفلة، انتقاما من ضرتها.

كانت أجهزة الأمن قد تلقت إخطار بالعثور على الطفلة "روفيدة عرفة" ذات الـ5 سنوات، جثة هامدة فوق سطح منزل بمنطقة نجع العرب مركز دراو محافظة أسوان، وتم إخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان، إخطارا بالواقعة، وكلف إدارة البحث الجنائى بتشكيل فريق بحث من مباحث مركز شرطة دراو، والذى كشف من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة الأب وهى ربة منزل تعيش مع زوجها بنفس المنزل.

واعترفت زوجة الأب فى أقوالها، بأن سبب ارتكابها الواقعة هو خلافاتها مع ضرتها، وبسبب هذه الخلافات أرادت أن تكوى قلبها، فقامت بقتل ابنتها الصغرى ذات الخمس سنوات، بعد قيامها باستدراجها فوق سطح المنزل وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

تم القبض على السيدة المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم تحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية العثور على جثة طفل العثور علي جثة طفلة اللواء أشرف عبد الله حبس المتهمة كشف لغز العثور على جثة مركز شرطة دراو

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