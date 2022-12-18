ربة منزل تقتل طفلة انتقاما من «ضرتها» فى أسوان

نجحت أجهزة الأمن بأسوان، اليوم الأحد، في كشف لغز العثور على جثة طفلة فى سن الخامسة من عمرها بمركز دراو، حيث تبين تورط زوجة الأب فى قتل الطفلة، انتقاما من ضرتها.

كانت أجهزة الأمن قد تلقت إخطار بالعثور على الطفلة "روفيدة عرفة" ذات الـ5 سنوات، جثة هامدة فوق سطح منزل بمنطقة نجع العرب مركز دراو محافظة أسوان، وتم إخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان، إخطارا بالواقعة، وكلف إدارة البحث الجنائى بتشكيل فريق بحث من مباحث مركز شرطة دراو، والذى كشف من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة الأب وهى ربة منزل تعيش مع زوجها بنفس المنزل.

واعترفت زوجة الأب فى أقوالها، بأن سبب ارتكابها الواقعة هو خلافاتها مع ضرتها، وبسبب هذه الخلافات أرادت أن تكوى قلبها، فقامت بقتل ابنتها الصغرى ذات الخمس سنوات، بعد قيامها باستدراجها فوق سطح المنزل وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

تم القبض على السيدة المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم تحرير محضر بالواقعة.