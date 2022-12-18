حازم الببلاوى يكشف توقعات مفاجئة فى السوق المصرفية

كشف د.حازم الببلاوي، رئيس الوزراء الأسبق، توقعات مفاجئة في السوق المصرفية الشهور القادمة، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 3 مليارات دولار:"بمجرد موافقة الصندوق من الناحية المبدئية على قرض جديد، فهذا يقود إلى دلالتين".

أضاف الببلاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن صندوق النقد الدولي شعر بأن مصر في حاجة إلى دعم، وأن مصر قادرة على اتخاذ الإصلاحات اللازمة لتحسين أوضاعها الاقتصادية والمالية".

زيادة الديون عبء خطير

وأوضح رئيس الوزراء الأسبق، أنه لا شك في أن زيادة الديون تعتبر عبئا خطيرا، لافتاً إلى أن الدولة العاقلة يجب أن تضع بقدر الإمكان المديونية الخارجية في إطار معقول، حيث إن الزيادة في الديون الخارجية عبء على البلد، ليس فقط على الجيل الحالي، وإنما على الأجيال القادمة.

وأشار إلى أن الدولة ينبغي أن تلجأ للاقتراض من الآخرين في الحدود المعقولة التي تستطيع أن تدافع عنها وتسددها بشكل لا يتنافى مع الإغراق الشديد في أي سياسة غير واقعية.