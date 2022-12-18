مقترح برلماني لحظر الـ«التيك توك» في مصر

تقدم النائب محمد عمارة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الشباب والرياضة، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الثقافة، بحظر تطبيق الـ"تيك توك".

وقال النائب محمد عمارة، في مقترحه "بعد أن شاهدنا سياسات التطبيق غير مراعية قواعد الإرشاد الإجتماعي والأخلاقي واستنادًا للدستور المصري والقوانين المنظمة الذي أقسمت على احترامهم ورعاية مصالح هذا الشعب المصري العظيم تقدمت اليوم بمقترح برلماني لـ"حظر تطبيق التيك توك" في مصر".

وأضاف نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، "نظرًا لأن سياسة هذا التطبيق غير مراعية أبعاد الأمن الإجتماعي والأخلاقي وتهدد السلم الإجتماعي للأسرة المصرية ككل و لشبابنا وأطفالنا وذلك بعد السماح من جهة التيك توك بإنتشار أنماط من الممارسات الغير إنسانية والمزعم تسميتها بـ "تحديات" كتحدي الموت وتحدي القفز لأعلى وغيرها والتي تروج للإيذاء الجسدي وقد تصل للموت وتهديد أولادنا وشبابنا".