الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مقترح برلماني لحظر الـ«التيك توك» في مصر

النائب محمد عمارة
النائب محمد عمارة

تقدم النائب محمد عمارة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الشباب والرياضة، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الثقافة، بحظر تطبيق الـ"تيك توك".

وقال النائب محمد عمارة، في مقترحه "بعد أن شاهدنا سياسات التطبيق غير مراعية قواعد الإرشاد الإجتماعي والأخلاقي واستنادًا للدستور المصري والقوانين المنظمة الذي أقسمت على احترامهم ورعاية مصالح هذا الشعب المصري العظيم تقدمت اليوم بمقترح برلماني لـ"حظر تطبيق التيك توك" في مصر".

وأضاف نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، "نظرًا لأن سياسة هذا التطبيق غير مراعية أبعاد الأمن الإجتماعي والأخلاقي وتهدد السلم الإجتماعي للأسرة المصرية ككل و لشبابنا وأطفالنا وذلك بعد السماح من جهة التيك توك بإنتشار أنماط من الممارسات الغير إنسانية والمزعم تسميتها بـ "تحديات" كتحدي الموت وتحدي القفز لأعلى وغيرها والتي تروج للإيذاء الجسدي وقد تصل للموت وتهديد أولادنا وشبابنا".

 

المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق النائب محمد عمارة أمين سر لجنة الشباب والرياضة تطبيق تيك توك تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث هام فى بداية العام

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

«التالتة تابتة» للأرجنتين.. وفشل فرنسي في تكرار إنجاز إيطاليا والبرازيل

وفاة الدكتور يحيى الرخاوى عن عمر ناهز 89 عامًا

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2023 علمي وأدبي

مصرع مهندس سقط من علو في مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

د. منى حلمى

لا تدعو الفن "ملطشة" للمزاج الإخوانى السلفى

بسنت حسن

«ريمينى».. ملحمة إنسانية متكاملة تتوج عروض البانوراما الأوروبية

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

لواء.حمدى البطران

مكتباتنا العامة

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو