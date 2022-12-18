«حياة كريمة» توعِّى الطلاب بـ«ترشيد المياه»: غيرت كل المفاهيم

تعمل مبادرة «حياة كريمة» على تطوير دورها التوعوى داخل المجتمع، ودعم المواطنين فى الريف المصرى، وكان آخر تلك الجهود تنظيم ندوات ومحاضرات للتوعية بترشيد المياه. ونظمت المبادرة ندوات توعوية بالمدارس وأجرت لقاءات مجتمعية فى قرى مركزى الصف وأطفيح، لنشر ثقافة ترشيد المياه، بالتعاون مع قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى، ليصب ذلك كله فى صالح عملية التطوير التى تتم فى القرى فى جميع القطاعات. ونفذ فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، ندوات لطلاب مدارس الصف وأطفيح، لتعريفهم بكيفية الاستخدام الأمثل للمياه، وتوعيتهم بطبيعة شبكات الصرف الصحى وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بها، كما شملت الندوات تعريف الطلاب بآثار التغيرات المناخية على البيئة. وتنفيذ أنشطة تفاعلية للطلاب تهدف إلى تعزيز ورفع ثقافة الوعى المائى لديهم. فى السطور التالية.

ياسمين محمود: عوضتنا عن تجاهل سنوات ماضية

قالت ياسمين محمود، طالبة بمدرسة حسين عوض الثانوية، إن مبادرة «حياة كريمة» تلعب دورًا كبيرًا فى تغيير شكل القرى وثقافة السكان، مضيفة أن المبادرة تعمل على التوعية وتعريف الناس بما تم إنجازه من مشروعات، وكيفية المحافظة عليها.

وأضافت أن ندوات التوعية متنوعة الموضوعات، وهى لا تركز فقط على قطاع المياه، إنما على كيفية الحفاظ على جميع المرافق، مكملة أنه تتم توعية الطلاب بدور المبادرة الرئاسية، والمشروعات التى يجرى إنجازها، ومدى تأثيرها على حياتهم اليومية ومستقبلهم.

وتابعت: «الندوات دى قدرت توعينا إحنا وغيرنا، تجاه ما نفذته حياة كريمة، من تطويرات مختلفة بعد ما تعرضنا للتجاهل لسنوات، وكنا عايشين وسط الأمراض، بسبب بيارات الصرف الصحى غير الآدمية، والأمراض التى انتشرت بسبب تداخل مياه الصرف مع مياه الشرب، لتهالك الشبكتين وتداخلهما معًا»، مضيفة: «حياة كريمة حافظت على أرواحنا وأرواح أولادنا».

محمد عبدالرحمن: أدركنا أهمية قطرة المياه وعدم إهدارها

قال محمد عبدالرحمن، تلميذ بالصف السادس الابتدائى بمدرسة حسين عوض الابتدائية، بمركز الصف، إن مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، عقدت ندوات للتوعية بأهمية ترشيد المياه والحفاظ على شبكة الصرف الصحى.

وأضاف «عبدالرحمن»: «المبادرة نفذت أيضًا أنشطة تفاعلية تهدف إلى زيادة الوعى بأهمية المياه»، مشيرًا إلى أن أغلب أهالى القرى كانوا يتصرفون بعفوية ويهدرون المياه بدلًا من الحفاظ عليها، لكن الآن، وبفضل الندوات التوعوية التى تعقدها المبادرة الرئاسية، أصبحوا يحافظون على المياه. وتابع: «زملائى فى المدرسة تفاعلوا مع الندوة بقوة، وحرصوا على تطبيق ما تعلموه من اليوم الأول، لأنهم أدركوا أن هذه الإجراءات تساعد على توفير المياه لملايين المصريين».

عمران محمد: فخور بما تقدمه المبادرة للأهالى

أشاد عمران محمد، ٤٩ عامًا، من مركز أطفيح، بجهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى ملف توعية المواطنين والأجيال الجديدة بأهمية ترشيد استهلاك المياه وبطبيعة المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى، مع عملها فى الوقت نفسه على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا المجال بالريف المصرى. وقال: «المبادرة الرئاسية تعمل على تقديم كل الخدمات التى يحتاجها المواطن المصرى ليشعر بالأمن والأمان فى بلده، وأنا فخور جدًا بما يجرى تنفيذه من تطوير فى مجال البنية التحتية وتوفير الخدمات لأهالى القرى بجميع المحافظات، وبمساهمات المبادرة فى توعية المواطنين بعدد من القضايا المهمة، وعلى رأسها قضية ترشيد المياه».

عماد محمود: تدربنا على مهارات السباكة

قال عماد محمود، ٤٠ عامًا، من أهالى إحدى قرى مركز أطفيح، إن الندوات التوعوية التى تقدمها مبادرة «حياة كريمة» علّمت الناس بعض مهارات السباكة، بهدف الحفاظ على المياه. وأوضح «محمود»: «اكتسبنا خبرات كثيرة، وتعلمنا حل المشكلات الطارئة فى السباكة، ولا شك أن هذه الجهود سترتقى بعزبة قرنى بمركز أطفيح»، مشيرًا إلى أن بعض الحاضرين قرروا العمل كسباكين لزيادة دخولهم. وتابع: «نجحت المبادرة الرئاسية فى الارتقاء بحياة سكان الريف خلال فترة وجيزة، وأتمنى استمرار الورش والندوات التوعوية».