الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مبابى يحصد جائزة هداف مونديال قطر 2022

مبابي
مبابي

حصد كيليان مبابي بجائزة هداف بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد تسجيله 8 أهداف بقميص منتخب فرنسا طوال المسابقة.

وكان منتخب فرنسا قد خسر كأس العالم أمام الأرجنتين بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3-3.

وتوج ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في مباراة نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر بين الأرجنتين وفرنسا، والتي فاز بها فريقه بنتيجة 4 / 2 بضربات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.

وسجل ميسي هدفين في المباراة، كما سجل في ضربات الترجيح ليساهم في تتويج منتخب بلاده باللقب.

وسبق للمنتخب الأرجنتيني التتويج بلقب كأس العالم مرتين من قبل كانت الأولى في نسخة عام 1978 والثانية في عام 1986.

كيليان مبابي كأس العالم 2022 مونديال قطر 2022

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