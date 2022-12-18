الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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روشتة من حازم الببلاوي بـ«حلول عاقلة» لحل الأزمة الاقتصادية

حازم الببلاوي
حازم الببلاوي

أوضح الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء الأسبق، الحلول العاقلة لحل الأزمة الإقتصادية، قائلًا:"إن العلاج يتمثل في المواجهة الصريحة والإعاد لفترة من السلام، لأن الحرب لم تكن نتيجة أبدًا للوصول إلى نتائج". 

أضاف الببلاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن مصر تحتاج التأكيد على أنها تقف موقف السلام، ليس فقط في وضعها الخاص، وإنما في المنطقة المحيطة، لافتاً إلى أنه لا مجال لأي نجاح إذا كنا سنلجأ للوسائل العنيفة، باستخدام القوى العسكرية.

وأكد أنه ينبغي الرضوخ إلى الاتفاق المنصف الذي يعطي كل طرف ما يتوقع أن يأخذه، مشددًا على ضرورة الهدوء والتريث وعدم اتخاذ إجراءات متهورة.

وأوضح أن الوضع بالغ الصعوبة، لافتاً إلى أن جميع الأطراف ستكون خاسرة، مالم نجد الحلول العاقلة المتزنة التي تراعي حقوق الآخرين.

وأشار إلى أنه إذا استمرت العمليات العسكرية والحروب هنا وهناك، فالكل سيكون خاسر ولن يكون هناك كاسب أو منتصر، معقبًا:"هذا في يدنا لأن كل واحد يستطيع أن يحدد للطرف الآخر استعداده الحقيقي وليس الوهمي للوصول إلى توافق يحني مصالح الجميع". 

 

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