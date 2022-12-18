التصريح بدفن طفلة توفت مختنقة بغاز السخان فى العياط

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها مختنقة نتيجة حدوث تسريب لسخان الغاز داخل الشقة محل سكنها بقرية ميت القائد بمنطقة العياط، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لشقيقتها التي أصيبت في نفس الواقعة بعدما تم نقلها للمستشفى تمهيدا لسؤالها حول تفاصيل الحادث، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، واستدعاء أسرة الطفلتين لسؤالهم حول الحادث.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة العياط، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها حدوث تسرب غاز ووجود متوفاة ومصابة بقرية ميت القائد بدائرة المركز؛ وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز من السخان مما تسبب في مصرع طفلة وإصابة شقيقتها بحالة اختناق جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابة إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة