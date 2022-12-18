الأحد 18 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن طفلة توفت مختنقة بغاز السخان فى العياط

طفلة
طفلة

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها مختنقة نتيجة حدوث تسريب لسخان الغاز داخل الشقة محل سكنها بقرية ميت القائد بمنطقة العياط، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لشقيقتها التي أصيبت في نفس الواقعة بعدما تم نقلها للمستشفى تمهيدا لسؤالها حول تفاصيل الحادث، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، واستدعاء أسرة الطفلتين لسؤالهم حول الحادث.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة العياط، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها حدوث تسرب غاز ووجود متوفاة ومصابة بقرية ميت القائد بدائرة المركز؛ وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز من السخان مما تسبب في مصرع طفلة وإصابة شقيقتها بحالة اختناق جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابة إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث هام فى بداية العام

الأكثر قراءة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

خضعت لـ«ميسى».. الأرجنتين تتوج بلقب كأس العالم 2022 على حساب فرنسا

خطيب قاتلة والدتها: تتمتع بحسن الخلق ولا أتخيل ما حدث (فيديو)

عمر المتهم و«وصلة هزار بالتحقيقات».. مصدر يكشف مفاجآت بقضية مقتل سيدة بورسعيد

التأديبية: عدم قبول دعوى مجازاة موظفة بالسكة الحديد

الإفراج عن 145 ألف طن أعلاف «الذرة والصويا» بـ70 مليون دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

د. منى حلمى

لا تدعو الفن "ملطشة" للمزاج الإخوانى السلفى

بسنت حسن

«ريمينى».. ملحمة إنسانية متكاملة تتوج عروض البانوراما الأوروبية

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

لواء.حمدى البطران

مكتباتنا العامة

د.أحمد الخميسى

حفيف صندل

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو