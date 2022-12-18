حبس عاطل لحيازته 400 قرص ترامادول بأبو النمرس

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات بعد توجيه له تهمة حيازة كمية كبيرة من الأقراص المخدرة حال سيره بطريق المريوطية بقرية شبرامنت بمنطقة أبو النمرس، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهم، والتحفظ على الأقراص المضبوطة وعرضها على المعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير بها.

وقد تبين من خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة أن المتهم اعتاد ممارسة عمله الإجرامي والإتجار في المواد المخدرة، وكان يستخدم سكوتر ليقوم بتوزيع تلك المواد على عملائه لسهولة التنقل دون كشف أمره، ولكن دورية أمنية انتابها الشك حال مرور المتهم فقاموا بتفتيشه وعثروا بحوزته علي المواد المخدرة.

البداية خلال مرور قول أمني تابع لضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس لتقفد الحالة الأمنية بطريق المريوطية بقرية شبرامنت بدائرة المركز، تم الاشتباه بأحد الأشخاص خلال سيره بسكوتر وباستيقافه عثر بحوزته على "400 قرص لعقار الترامادول المخدر ومبلغ مالي، هاتف محمول"، وتم اقتياده إلى ديوان المركز.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.