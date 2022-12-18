شاب يقتل والده وأشقائه الأربعة ويصيب والدته والمحكمة تحيل أوراقهما إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمي عبدالرحمن صقر، وأمانة سر كرم الطاهر، ويوسف الشيخ، وأسامة الأمير، أوراق شاب وخاله إلى المفتي في مذبحة أبو مناع غرب، والتي راح ضحيتها والد المتهم الأول وأشقائه الأربعة، وأصيبت والدته.

تعود أحداث القضية إلى يونيه الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا، من غرفة العمليات ، بقيام جمال.ع.ا، وشهرته خالد، بإطلاق الأعيرة النارية على أسرته مما أدى إلى وفاة كلا من والده، وأشقائه أحمد ومحمد ووحيدة ونجاة، وإصابة والدته سعاد وحيد علي، بطلق ناري بالساقين.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم، أطلق النيران على أسرته، بسبب خلافات على الميراث بينهم، وتمكنت حملة أمنية من ضبط المتهم أثناء اختبائه بقرية بقنا، كما ضبطت خال المتهم، والذي أمده بالسلاح.

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادي، والتي عاقبت المتهمين، بإحالة أوراقهما إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

في سياق آخر كانت قد عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، عمر عبد العظيم، ومصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير، عاملين، بالسجن 3 سنوات، وبراءة آخرين، في سرقة سيارة موظف بالشهر العقاري، من أمام مدرسة الإعدادية بنات بنجع حمادي.

تعود أحداث القضية إلى 13 مارس 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين “طاهر.ا.ي”، و"محمد. ق. م"، و"مؤمن. ا. س"، و"أحمد. ك. ا"، تهمة سرقة سيارة ملاكي، ملك أحمد محمد أحمد، مأمور بالشهر العقاري، من أمام مدرسة الإعدادية بنات ببندر نجع حمادي.

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين من الأول للثالث، تهمة سرقة السيارة، وللمتهم الأول، تهمة حيازة بندقية و 4 طلقات، وللمتهم الثاني، تهمة حيازة فرد روسي وطلقة نارية، وللمتهم الرابع، إخفاء أشياء متحصلة من جريمة السرقة.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 6011 لسنة 2022 جنح مركز شرطة نجع حمادي، والمقيدة برقم 934 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم الأول والثاني بالسجن 3 سنوات، وبراءة المتهم الثالث والرابع، من التهم المنسوبة إليهما.