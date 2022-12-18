جمهوره بالملايين.. عزة مصطفى تدعم ويجز بعد غنائه فى المونديال

أعربت الإعلامية عزة مصطفى عن شعورها بالفخر لإحياء مغني الراب المصري ويجز الحفل الختامي لمونديال قطر 2022.

وقالت عزة خلال تقديم برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "ويجز المصري ملك الراب المصري، حالة مختلفة جمهوره بالملايين، يحبه شباب بالملايين، وهو حالة مختلفة تستحق التأمل، تتفق أو تختلف جمهوره بالملايين، وهو اسم مصري وصل للعالمية".

وأردف: "نجاحه وجمهوره الكبير فرض على العالم كله يكون متواجد وحاضر، شاب مصري 24 سنة، ملايين من العرب والغرب يتابعونه، وبنقوله كمل من نجاح لنجاح، وبنقول لنقابة الموسيقيين والميديا أرجوكم ادعموه، بلاش يحقق العالمية في الخارج، ونبقى ضده أو نعطله، محتاجين ندعمه، لأنه استطاع الوصول للعالمية بالراب المصري، ويجز على الخريطة شئتم أم أبيتم".