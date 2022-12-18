الأحد 18 ديسمبر 2022
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هدية الرئيس.. مستقبل وطن يطلق مبادرة «شتاء دافئ» بالمحافظات

جريدة الدستور

نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للمواطنين بمحافظات الجمهورية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بضرورة العمل على تخفيف أعباء الحياة عن كاهل المواطنين.

ويستمر حزب مستقبل وطن في مبادراته المجتمعية التي تهدف إلى تبنى رؤى الرئيس السيسي نحو الجمهورية الجديدة، حيث نظم الحزب مبادرة شتاء دافئ وتوزيع مستلزمات الشتاء على الأسر بعدة محافظات.

يأتي ذلك في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

من جانبهم، وجه الأهالي الشكر للرئيس السيسي على ما يقدمه لرعاية الأسر الفقيرة، مؤكدين استمرار دعمهم له لاستكمال مسيرة التنمية.

ووجه المواطنون الشكر للرئيس السيسي وحزب مستقبل وطن على المبادرات التي تم إطلاقها واستمرارهم في دعمهم، مؤكدين أنهم استفادوا من المبادرة دون دفع أي تكاليف.

مستقبل وطن يطلق مبادرة «هدية الرئيس» الخاصة باستبدال سيارات البنزين بأخرى تعمل بالغاز فى 8 محافظات جديدة

في وقت سابق، نظم حزب مستقبل وطن المرحلة الخامسة من مبادرة هدية الرئيس الخاصة باستبدال السيارات القديمة التي تعمل بالبنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز.

وشملت المرحلة الخامسة من مبادرة هدية الرئيس محافظات قنا والشرقية وسوهاج والمنيا والأقصر والفيوم والوادي الجديد وأسيوط.

وأكد الحزب استمرار مبادراته المجتمعية التي تهدف إلى تفعيل رؤى الرئيس السيسي نحو الجمهورية الجديدة.

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